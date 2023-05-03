Названы продукты, которые могут помочь в борьбе с фиброзом печени

Если у человека неалкогольная жировая болезнь печени, японский способ питания может замедлить прогрессирование заболевания. Однако если болезнь доходит до цирроза, печень может отказать.

Термин NAFLD может использоваться для обозначения различных заболеваний, вызванных накоплением жира в печени. Обычно он ассоциируется с людьми с избыточным весом и может быть связан с их питанием. Новое исследование показало, что продукты, употребляемые в Японии, такие как мисо-суп, рис и соевые продукты, могут помочь замедлить прогрессирование этого заболевания. Для оценки рациона каждого человека использовался 12-компонентный японский диетический индекс. Чем выше этот показатель, тем медленнее прогрессировал фиброз печени.

Двенадцать продуктов и категорий питания в японской диете: рис, суп-мисо, огурцы, соевые продукты, желтые и зеленые овощи, фрукты, морепродукты, грибы, водоросли, зеленый чай, кофе, свинина и говядина, соя. Исследователи также проследили влияние диет на объем мышц. Они обнаружили, что люди, которые ели больше соевых продуктов, набирали больше массы при более медленном темпе прогрессирования фиброза.