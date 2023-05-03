Скандалы: «Невыгодно? А есть варианты?»

Как россияне оформляют банковские карты в Кыргызстане

Человек приспосабливается ко всему – и находчивость россиян, научившихся за минувшие полтора года обходить западную блокировку карт VISA и MasterCard, это подтверждает. Если когда-то были популярны «шуб-туры» в Турцию и Грецию или «сыр-туры» в Финляндию и Беларусь, то сегодня процветают «карт-туры»: россияне отправляются за границу, преимущественно в страны СНГ, чтобы оформить банковские карты. Корреспондент «МК» съездила за карточкой в Кыргызстан и оценила все нюансы этой авантюры.

Статистика неумолима: в 2022 году число банковских карт, выпущенных в Кыргызстане, выросла на 37,4% – при том, что годом ранее прирост составил лишь 1,1%. В Узбекистане количество карт за 2022 год выросло на 26,2% (в 2021 году было 5,16%). В Армении – на 18,7% (в сравнении с 6,62% годом ранее). Беларусь показывает прирост на 14,9%. За такие колоссальные скачки банкам стран СНГ стоит поблагодарить россиян. Точнее, западные санкции, в результате которых выпущенные в России карты международных платежных систем VISA и MasterCard оказались заблокированы повсюду.

Зачем россиянину сегодня можно потребоваться «импортная» карточка? Для совершения любых финансовых операций вне территории России. Например, чтобы забронировать номер в гостинице – не обязательно, кстати, в Европе: в популярных и доступных Турции, Египте или ОАЭ российские карты сегодня тоже превращаются в бесполезный кусок пластмассы. Или чтобы онлайн купить билет на какой-нибудь поезд местного значения. Опять же, не обязательно во Франции или Германии, что-нибудь типа «Бухара – Самарканд» тоже актуально. Или чтобы внести депозит за аренду автомобиля – ну, чтобы самостоятельно поколесить по той же Турции. Или чтобы оформлять покупки на зарубежных сайтах. Ну и самое банальное – чтобы спокойно расплачиваться за рубежом, а не таскать при себе пачку наличных.

За минувшие почти полтора года россияне освоили «карточные туры» почти во все республики бывшего СССР, однако повсюду – свои подводные камни. Узбекистан, например, легко и просто оформлял карты россиянам до осени 2022 года, а потом ввел новое правило – прежде чем идти в банк, нужно провести минимум 15 суток на территории Узбекистана. Армения требует документальное подтверждение того, что в стране ты планируешь жить хотя бы какое-то время – договор аренды жилья, справку с работы и т.д. Грузия попросит подтвердить происхождение денег на счёте, так что нужно будет захватить с собой справку 2-НДФЛ из России. Казахстан куда более лоялен, но большинство банков требуют наличия местной сим-карты, аккаунта на местном аналоге «Госуслуг» и ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Всё это оформить можно, но требуется время. И, наконец, Кыргызстан на общем фоне выглядит наиболее лояльно – здесь можно найти банк, который готов обойтись минимумом формальностей.

Первое, что нужно знать и понимать: далеко не каждый банк Кыргызстана готов встречать граждан РФ с распростёртыми объятьями. Некоторые страждущие, знаю, полагаются на великий русский авось. Мол, прилетим, отправимся в банк – и там уже разберёмся, что к чему… Изучая чужой опыт, я наткнулась на рассказ товарища по несчастью, который за сутки обошёл 15(!) банков в городе Бишкеке и в каждом спрашивал об условиях открытия карты нерезиденту – это, по-моему, плохой пример. Однако чужие грабли для того и созданы, чтобы не наступать на свои.

Лояльных к нерезидентам банков несколько – Коммерческий банк Кыргызстана, Demir Bank (турецкий, но широко представлен в Кыргызстане), BakaiBank. В каждом – свои нюансы, о которых лучше узнать заранее. В современном мире опция «позвонить» считается невероятно устаревшей и едва ли не неприличной – ну и очень зря! В банки Кыргызстана можно и нужно звонить, и расспрашивать менеджеров, поскольку правила меняются довольно часто – и перед тем, как покупать билеты в Бишкек, надо точно разобраться, что к чему.

– Чтобы оформить карту нерезиденту, нужен ваш российский паспорт, загранпаспорт со штампом о пересечении границы и регистрационный талон, если вы собираетесь находиться на территории Кыргызстана более 30 дней. Талон можно получить в центрах обслуживания населения, — охотно объяснила операционистка.

– А если менее 30 дней? – допытываюсь я. В чужих рассказах читала, что, мол, какие-то банки всё-таки требовали временную регистрацию (за оформление которой отели, почуяв лёгкие деньги, драли втридорога!) и местные сим-карты.

– Если меньше 30 дней, то только штамп о пересечении границы.

Кроме того, менеджер уточнила, что стандартный срок оформления карты – 5 рабочих дней, но есть опция срочного выпуска (2 рабочих дня), просто за неё нужно будет доплатить 12 долларов. Значит – нехитрые подсчёты – нужно бронировать гостиницу в Бишкеке на двое суток, чтоб уж наверняка успеть. Отлично, вроде разобрались!

Теперь дело за малым – купить билет до Бишкека. Ценообразование на авиабилеты, как мы знаем, динамическое, тут кому как повезёт. Средний чек на полёт туда-обратно без багажа сегодня колеблется от 15 до 20 тысяч рублей. Оптимальное решение – ночной рейс: отделения банков открываются в 9 утра, значит, можно явиться сразу с корабля на бал… тьфу, в банк!

…Я не одна такая пунктуальная: за 5 минут до открытия отделения банка на улице Раззакова нас стояло уже восемь человек. Две почтенные киргизские женщины – явно по своим киргизским пенсионным делам, а вот остальные шестеро, включая меня, человек славянской наружности без слов понимали, глядя друг на друга, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… и, главное, с какой целью.

Сотрудники не выказывают ни малейшего удивления.

– Здравствуйте, я гражданка РФ, нерезидент, я бы хотела…

– Понял. Паспорта давайте, – кивает сотрудник.

Звонок в банк, кстати, оказался не стопроцентной гарантией предсказуемости процесса: два момента оказались для меня сюрпризами – и приятным, и не очень. Во-первых, когда я выясняла, что на долларовую карту нужно внести неснижаемый остаток-депозит – минимум 100 долларов. Я кивнула и специально отложила эту сотню – но тут ни о каком депозите никто не заговаривал. Во-вторых, обнаружилось, что нужен не только загранпаспорт со штампом о пересечении границы Кыргызстана, но и посадочный талон. Вот это был сюрприз – и об этом не предупреждали! И мне, в общем-то, просто повезло, что этот самый посадочный я сунула в карман джинсов и, забыв о нём, не успела отправить в урну. Хотя могла бы!.. Не знаю, обернулось бы это драмой и обломом, но факт остается фактом.

Дальше всё прозаично – простенькая анкета, установка мобильного приложения на смартфон, очередь в кассу на оплату услуг. В общей сложности я заплатила порядка 2500 рублей. Всем нерезидентам сразу предлагают оформить две карты – национальную «Элкарт», на которую можно переводить деньги с российской «Мир», и долларовую карту VISA. Соответственно, около 1000 киргизских сомов я отдала за срочный выпуск и годовое обслуживание «Элкарт», и ещё 22 доллара – за VISA.

Срочный выпуск – в течение 2 рабочих дней. Стандартный занял бы 5 дней, так что если есть настроение и желание остаться подольше и посмотреть Кыргызстан, то примерно половину этой суммы можно сэкономить.

– Смотрите: получается, это у нас тройная конвертация будет? – нахмурившись, спрашивает ждущий своей очереди молодой мужчина серьёзного вида. Явно из тех, кто не упускает ни одного кэшбэка и уж точно никогда не будет переплачивать за комиссию. – Ну, если переводить рубли в сомы, потом сомы в доллары, а потом в Европе вообще расплачиваться в евро?

– А что, у вас есть варианты? – флегматично отзывается женщина средних лет. Зевает: видно, тоже прилетела ночным рейсом и сразу рванула в банк.

Серьёзный мужчина хмурится ещё раз и замолкает. И вправду – российские граждане сейчас совсем не в том положении, чтобы переживать о процентах за перевод из одной валюты в другую.

Людей с красными российскими паспортами вокруг – много, очень много. И все задают примерно одинаковые вопросы:

– Значит, я смогу этой карточкой расплачиваться где угодно?

– В мобильном приложении можно будет сделать выписку о состоянии счёта? Для визового центра?

– На российский телефон без проблем приходят СМС и коды подтверждения?

– Я правильно понимаю, что с неё можно будет и наличные снимать в банкомате, и расплачиваться в магазинах?

Сотрудники только кивают – да, мол, всё верно, да, вам оформляют совершенно нормальную долларовую карточку, которая работает повсюду. Всё как вы привыкли, всё как везде… ну, как везде до 2022 года.

Все формальности в отделении банка занимают около часа – после этого можно идти заниматься своими делами… ну, если у вас в Бишкеке есть другие дела. Можно смотреть город (хотя смотреть там решительно нечего). Можно поехать за город полюбоваться горами в национальном парке. Можно пойти спать.

На следующее утро меня ждал приятный сюрприз – хотя обещали, что изготовление карты займёт два рабочих дня, уже в 9:30 (ровно через сутки!) прилетела СМС: «Ваша карта готова». Замечательно!

Последний этап – активировать карточки (важно: обе!) в банкомате и, если есть желание, сразу же положить на счёт деньги. Пока вы находитесь в Бишкеке, есть два способа – внести наличные через кассу в банке, либо попробовать перевести деньги через мобильное приложение с карты «МИР» на «ЭЛКАРТ». Поскольку именно вторым способом придётся пользоваться в будущем, решаю его и опробовать. Эксперимент успешно завершен – и как же приятно на стандартный вопрос официантки в кафе «Как будете платить, наличными или картой?» торжествующе ответить:

– Картой!

Остаются ли риски? Да, безусловно – как минимум в любой момент банк (или все банки Кыргызстана разом) могут принять решение о блокировке всех счетов российских граждан. Повлиять на это, увы, никак нельзя, – но и заранее бояться этого не надо. Просто, пожалуй, не стоит хранить на иностранной карте слишком много денег (больше, чем вы готовы потерять в случае ЧП).

Последний шаг – уведомить российские налоговые органы об открытии счёта за рубежом: сделать это велит статья 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Сделать это можно онлайн.

Дарья Тюкова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”