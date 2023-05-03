Мария Захарова: МИД готовит «жёсткое и откровенное» письмо в ООН в связи с инцидентом над Кремлём

МИД России отреагировал на инцидент с задымлением над Кремлём: по словам представителя ведомства Марии Захаровой, готовится «жёсткое» письмо в ООН, в котором будут применены «прямые и откровенные формулировки», вписанные в рамки дипломатических норм.

По словам Захаровой, официальный Киев и стоящие за ним западные государства опозорили себя на весь мир, лишний раз подтвердив свою недоговороспособность и склонность к терроризму.

– Если раньше мы старались быть максимально корректными, то после такого дерзкого приближения наших партнёров к красным линиям, у нас не остаётся иного выбора, кроме как снизить уровень дипломатичности формулировок, возможно даже побыть в чём-то резкими. Разумеется, соблюдая базовые приличия и дипломатические нормы, – сказала она.

Позор киевского режима, как обещают в МИД, будет увековечен на дипломатическом и историческом уровне – помимо письма в ООН, которое возможно даже будет зачитано на заседании Совета Безопасности, готовятся обращения к парламентам и правительствам западных стран с пожеланием к ним пересмотреть позицию и «недвусмысленными указаниями на недопустимость сегодняшнего поведения».

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