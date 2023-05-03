 

Кардиолог Панова рассказала, когда следует обратиться к врачу при одышке

03.05.2023, 15:50, Разное
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Некоторые нарушения дыхания требуют срочной медицинской помощи. Об этом пояснила кардиолог Анна Панова.

Дыхание – это сложная и механическая функция организма. В ней участвуют сердце, мозг, мышцы, нервы и дыхательные пути, а также психические факторы, такие как стресс. Кардиолог Анна Панова объяснила, что проблемы с дыханием, такие как одышка, могут быть вызваны любым из этих органов. Одышка – это признак того, что может возникнуть заболевание сердца или легких, например, ХОБЛ. Панова пояснила, что одышка также может быть вызвана неврологическими состояниями и заболеваниями почек.

Если боль отдает в челюсть, грудь или плечи, а человек в это время обильно потеет, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может быть сердечный приступ. Частые приступы одышки также являются важным поводом для обращения к врачу.


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