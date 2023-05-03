Кардиолог Панова рассказала, когда следует обратиться к врачу при одышке

Некоторые нарушения дыхания требуют срочной медицинской помощи. Об этом пояснила кардиолог Анна Панова.

Дыхание – это сложная и механическая функция организма. В ней участвуют сердце, мозг, мышцы, нервы и дыхательные пути, а также психические факторы, такие как стресс. Кардиолог Анна Панова объяснила, что проблемы с дыханием, такие как одышка, могут быть вызваны любым из этих органов. Одышка – это признак того, что может возникнуть заболевание сердца или легких, например, ХОБЛ. Панова пояснила, что одышка также может быть вызвана неврологическими состояниями и заболеваниями почек.

Если боль отдает в челюсть, грудь или плечи, а человек в это время обильно потеет, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может быть сердечный приступ. Частые приступы одышки также являются важным поводом для обращения к врачу.