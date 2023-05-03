“В моем детстве не было принято хвалить детей”: Наталья Хорохорина о выборе профессии, первой любви и боли от расставания, внешности и новых отношениях

Наталья Николаевна Хорохорина – советская и российская актриса театра и кино. Запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Пираты XX века» и «Белые росы». В арсенале Хорохориной более 40 ролей в кино, работа в качестве ведущей на одном из центральных каналов, звание «заслуженная артистка России». О выборе профессии, боли от расставания и первой любви Наталья Николаевна рассказала в интервью YouTube-каналу «Прожизнь».

О детстве

Наталья Хорохорина появилась на свет в 1954 году в Московской области, в рабочей семье. «Меня можно назвать папиной дочкой. Он был водителем, мама работала в полевой бригаде», – рассказывает Наталья. Родителям будущей звезды приходилось много работать.

«В младенчестве мама даже брала в меня в поле. Положит под куст и дает газету поиграть. Однажды она возвращается и видит: лежу под кустом я, а надо мной стоит лисенок. Было страшно», – вспоминает Хорохорина.

Несмотря на сложное финансовое положение, родители старались баловать девочку. «В раннем детстве у нас была корова. Соседка покупала молоко для мальчиков, городских, чтобы полезно было. А я никогда не пила это молоко, и папа покупал мне дорогую ряженку. И с каждой получки были шоколадные конфеты», – с улыбкой вспоминает актриса.

О комплексах

«В моем детстве и вообще в советское время не было принято хвалить и подбадривать детей. Я никогда не считала себя красавицей. Никогда ничем не выделялась и о профессии артистки могла только мечтать: они красивые, а я не такая. Еще одним пунктиком был мой высокий рост. Мне казалось, что актрисы были миниатюрные. Переломный момент случился, когда я увидела Наталью Селезневу, которая тогда активно снималась в кино. А она была очень высокой. Я поняла, что смогу быть актрисой», – рассказывает Хорохорина.

Она признается, что так и не избавилась от комплексов до конца. В школьные годы Наталья занималась в кружке чтецов, и ее выбрали вести парад пионеров на Красной площади. «Конкуренция была огромная, на нас смотрело все правительство. Меня после этого парада приглашали на радио вести детские передачи. Но, так как меня особо не хвалили, я воспринимала это событие как стандартное – ну выбрали и выбрали. Что такого?» – рассказывает Наталья.

О выборе профессии

Родители Натальи никогда не думали, что дочь может стать артисткой. «Они хотели отдать меня в библиотечный институт, но я противилась. Они были «не в материале» и согласились с моим выбором. Хочешь артисткой – иди.

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Но однажды они съездили в гости к друзьям. Не знаю, что им там наговорили о профессии актрисы, но вернулись родители взбудораженные. Пытались запретить поступать в театральный, но у меня проявился характер – я сказала, что буду поступать туда, куда решила. Когда я не поступила в первый год, то они выдохнули. А зря», – смеется Хорохорина.

О первой любви

Первая любовь случилась у Натальи в театральном училище. Ее избранником стал Виктор Корешков. «Он учился курсом младше. Я хорошо помню момент встречи: я стояла в холле перед огромным старинным зеркалом. Я прихорашивалась, а он стоял сзади и говорил мне какие-то комплименты. Поначалу я не воспринимала всерьез: я была второкурсницей, на парней помладше не обращала внимания. Мое сердце дрогнуло, когда он подарил мне прекрасную пластинку «Волна моей памяти». И все закрутилось», – вспоминает Хорохорина.

Артистка рассказывает, что не готова была выходить замуж за Виктора – надавила мама. «Мы с Виктором съездили в Новый Афон на отдых. Моя мама советской закалки. Ей было стыдно, что дочь не замужем и ездит с парнем отдыхать. Когда Виктор сделал мне предложение, то пришлось согласиться. Мы начали готовиться к свадьбе. Это был как раз четвертый курс. Потом вели кочевой образ жизни: жили у моих и его родителей по очереди. Ссорились часто, ревности было много», – вспоминает актриса.

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О расставании

Брак оказался недолгим: супруги прожили вместе всего три года. В расставании с первым мужем Хорохорина винит Наталью Гундареву.

«В институте решили сделать театральный спектакль, не студенческий. На главную роль поставили Гундареву. Виктор из-за этого плавно перешел со студенческих подмостков на большую сцену. Стал работать вместе с Гундаревой. Я однажды позвонила ему домой, а ответила свекровь. «Ты не волнуйся, Витя с Наташей, не гуляет где-то», – говорит мне она. Я тогда должна была полететь с ними в Ялту как жена актера, но меня утвердили на роль. И я не полетела. В Ялте у Виктора и Натальи случился роман, дороги назад не было. Когда он признался, то было очень больно. Я переживала это расставание одна, меня никто не поддерживал. Когда родителей дома не было, то я выла в голос. Однажды набрала номер телефона Гундаревой и молчала в трубку. Она сказала мне: «Наташа? Дышите глубже». Сейчас мне жалко Виктора, Наталья его сломала: он ушел из профессии, все в театре отвернулись. Его стали подозревать, что он хочет за счет Гундаревой вылезти», – резюмирует актриса.

О новых отношениях

Больше 10 лет Наталья Николаевна не могла завести длительные отношения. «Я видела на улицах мужа в каждом прохожем. Надолго в этой ситуации зависла. Родители очень переживали. Говорят: “Он разводится, женится, а ты все сидишь”. Я запрещала говорить это. И вдруг в моей жизни случился роман с хирургом Владимиром Соболевым. Оказалось, что он женат. Узнала случайно: мы сидели в ресторане, и он просто бросил фразу про свою жену. Это был удар ниже пояса, у меня все опустилось. Но машина была запущена, я уже занырнула. Решила, что мы будем дружить. Надо было занять активную позицию и уйти от этих отношений», – вспоминает актриса. Соболев ушел от супруги и сделал предложение Наталье. «Мы подавали заявление несколько раз. Судьба пыталась меня отвести», – смеется Хорохорина.

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Вскоре оказалось, что у второго мужа тоже были параллельные отношения. Роман начался почти сразу после свадьбы. «Я страдала, любила. Один раз я терпеть не была готова. Тут я подумала, что, может быть, пора менять отношение к изменам. Я его простила, не напоминала. Он не мог забыть это сам. Он ждал наказания, измены с моей стороны, ревновал. Начались проблемы с алкоголем», – говорит актриса.

Несмотря на то что в браке родилась дочь, супруги развелись в начале 2000-х со скандалом. Сейчас Хорохорина признается, что полностью нашла себя в материнстве и души не чает в дочери, которая готовится пойти по стопам матери, выбрав профессию актрисы.

О работе

Хорохорина вспоминает, что работа в кино не всегда давалась ей легко.

«Самая сложная сцена в моей жизни была, когда мы снимали «Вторжение» Говорухина. По сюжету было лето, но нам не хватило съемочного времени. Пришлось заканчивать съемку зимой – снимали лето в декабре. Одесса, море, дует ледяной ветер. А я в юбке стою. Идет какой-то диалог, и режиссер кричит: “Наташа, дыши в себя!” Потому что пар изо рта вырывается», – делится впечатлениями Наталья Николаевна.

О самостоятельности

Актриса вспоминает, что с детства была очень самостоятельной. Сама ездила заниматься в кружок на другой конец Москвы, не любила, когда кто-то ее провожал. Однажды такая независимость вышла ей боком.

«Я тогда училась в институте. Возвращалась домой поздно, после спектакля. Мой дом был почти возле метро, я ничего не боялась. Зашла в подъезд, вызвала лифт и жду. Вслед за мной вошел мужчина. Лифт приехал, мы зашли вдвоем, и двери закрылись. И этот мужчина мне говорит: “Сейчас я тебя убью”. Было очень страшно, но во мне сыграло актерское. Я жестко сказала: “Опусти руки”. Лифт остановился на каком-то этаже, я вышла и побежала. До сих пор помню свой ужас. Но в моем детстве такого не было, все было спокойно», – резюмирует Хорохорина.