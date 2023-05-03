Астеник, нормостеник и гиперстеник: как подобрать идеальное летнее платье с учетом особенностей фигуры

Непременным условием при создании привлекательного образа является идеально сидящее по фигуре платье. А поскольку бывают разные типы фигур, важно знать об особенностях каждой из них, чтобы иметь возможность подобрать максимально подходящий фасон. О критериях выбора летнего платья пойдет речь в статье.

Астеническое телосложение

Речь идет о представительницах прекрасного пола худощавого телосложения. Такие девушки не склонны к полноте, у них длинные конечности, узкие плечи, не широкие бедра.

Такую фигуру часто называют модельной, и это просто замечательно, поскольку есть возможность подобрать множество разнообразных фасонов платья, которые будут смотреться замечательно.

Какое подобрать платье

Как уже было сказано, вам невероятно повезло, поскольку вы можете остановить свой выбор на стиле оверсайз или обтягивающем варианте. Отлично смотрятся расклешенные платья или А-силуэта.

Можно использовать разные принты, в том числе и градиент, который будет смотреться потрясающе. Не ограничивайте себя в выборе платьев с такими деталями, как рюши, оборки, воланы, пышные рукава и прочие декоративные элементы.

Нормостеник

Представительницы прекрасного пола данного типа отличаются отличной фигурой с хорошо развитой мышечной тканью. Силуэт пропорциональный, нередко такую фигуру называют спортивной.

Речь идет о женственном силуэте, и подобрать красивое летнее платье также не очень сложно. Нужно определиться с тем, какие части тела стоит подчеркнуть, а какие нужно замаскировать, чтобы продемонстрировать красоту своего силуэта.

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Идеальный выбор платья

Можно остановить его на приталенном варианте, который подчеркнет красоту и привлекательность фигуры. Длину можно использовать разную, в том числе и мини. Если хотите визуально увеличить рост и подчеркнуть стройность силуэта, остановите выбор на платье миди с высоким разрезом. Отлично подойдут однотонные варианты или с принтами (желательно не очень крупными). Платья с оригинальным креативным кроем будут одними из самых выигрышных, они смогут подчеркнуть красоту любой части тела (например, грудь, если выбрать платье в запахом или утонченность талии, если отдать предпочтение модели платья с декоративным поясом).

Гиперстеник

У представительниц прекрасного пола данного типа широкая кость и округлые формы. Часто жировая масса преобладает над мышечной, то есть, присутствует лишний вес.

Выбрать красивую модель платья для гиперстеников несложно, поскольку именно платья являются самыми удачными предметами одежды (лучше предпочесть платье, чем комплект из низа и верха), поскольку они зрительно делают фигуру стройнее.

Платье для пышных дам

Вы можете подчеркнуть женственные изгибы платьями свободного кроя, А-силуэта, с запахом или кроем «летучая мышь». Многое зависит от того, что надо подчеркнуть и что скрыть. К примеру, уравновесить бедра можно пышными рукавами, их скрыть платьем в греческом стиле.

Если необходимо визуально уменьшить ширину плеч, лучше остановить свой выбор на рукаве-реглане и платье с запахом. Длину рекомендуется выбирать среднюю, чтобы продемонстрировать утонченность щиколоток.