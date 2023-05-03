“Нами манипулируют”: почему друзья и родные высасывают энергию

Порой жизнь подкидывает испытания, в которых приходится защищаться. И речь здесь не только о спортивном поединке или болезни вроде кори, о которой пишет сайт “Вести Подмосковья”. Помимо физической самообороны, нужно помнить об эмоциональной, когда окружающие вытягивают силы. И если близкий человек по натуре эмоциональный вампир, бездействовать нельзя.

Если друзья и родные, словно кровопийцы, лишают покоя, а общение с ними приносит опустошенность, это не повод обрывать с ними связи. Психолог Валерий Гут объяснил, что человек реализует себя как энергетический вампир не от хорошей жизни.

Возможно, близкому всего лишь нужна эмоциональная подпитка, а другого способа получать ее он не видит. Часто это бывает с теми, кого накрыли одиночество, внутренний хаос, а в существовании не найден ни смысл, ни источник подлинной радости.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” отмечает, что распознать настоящего энергетического вампира сложно. Но если вам удалось это сделать, следует поработать над своей реакцией на его попытки вытянуть силы.

“Нас угнетают не ситуации и не люди, а наше к ним отношение. Ситуация всегда воспринимается как стрессовая и утомительная, когда возникает ощущение, что нами манипулируют”, — поделился эксперт.