Скандалы: Миллиард на «копии Кайли»

Как Оксана Самойлова построила бьюти-империю

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает загонять блогеров в кольцо жесткого регулирования. Специальный отдел для проверки богатых россиян уже довел до суда «королеву марафонов» Елену Блиновскую и блогеров Валерию и Артема Чекалиных. Теперь ведомство временно закрыло доступ к банковским счетам фирм Оксаны Самойловой — жены рэпера Джигана, многодетной матери, модели, дизайнера, предпринимателя и коуча. Официальных комментариев ведомство не дало, но блогер с мужем уже уехала из съемного дома в Дубай.

По состоянию на 2 мая ФНС временно заблокировала операции по счетам двух компаний, в которых Самойлова выступает гендиректором. Речь идет об ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», согласно данным СПАРК. В последней Самойлова выступает еще и совладельцем. Обе компании специализируются на производстве детской одежды.

Самойлова стала одним из семи блогеров-миллионников, попавших под масштабную проверку. В их числе — Елена Блиновская, Валерия Чекалина и Александра Митрошина, против которых уже возбуждены уголовные дела, отмечает Telegram-канал «112». По его данным, у них заблокированы счета, а материалы налоговой могут попасть в Следственный комитет.

Впрочем, блогер вместе с мужем уже уехали из России в Дубай. В своем Instagram* Самойлова уже похвасталась погодой и новым купальником.

Первые шаги к «успешному успеху»

Самойлова стала популярной в соцсетях благодаря своим отношениям с Джиганом, от которого родила четверых детей. Она родилась в 27 апреля 1988 года в Ухте. Блогер предпочитает не распространяться о времени до замужества с музыкантом, отмечая, что работала моделью.

При этом блогер Лена Миро полагает, что до Джигана Самойлова была представительницей эскорт-службы. Сама Оксана это отрицает и показывает в своих соцсетях, что «сделала себя сама» как предпринимательница без опоры на популярность мужа. Самойлова рассказывала подписчикам, что на старте совместной жизни они с Джиганом были бедны и спали на полу из-за нехватки денег на мебель. Однако в момент их свадьбы в 2012 году Джиган уже состоял в Black Star Mafia и сидел за рулем дорогих авто. Причем после заявления о бедности Самойлова в соцсетях сама опубликовала фото с Джиганом, сделанное в Париже в 2010 году.

Свой первый бизнес — магазин Mira Sezar — Самойлова открыла вместе с подругой Мирославой Шведовой. В 2015 году блогер запустила приложение Fit For You (один месяц подписки стоил 3700 рублей, а полгода — 17 тыс. рублей), которое должно было помочь пользователям быстро вернуться в хорошую физическую форму. Но клиенты обвинили блогера в некачественном продукте: планы питания им не высылались, а индивидуальные тренировки оказались посредственными занятиями для начинающих. К 2019 году приложение перестали обновлять, при этом деньги покупателям так и не вернули.

Позже блогер решила продавать детскую одежду под брендом IAmSpecial (ООО «Айэмспэшл»), которую рекламировали ее дочери Ариела и Лея. В 2019-м уволившаяся сотрудница магазина рассказала, что работал он нелегально. По ее словам, «натуральные ткани» закупались на «Садоводе», а цена на одежду сильно завышалась — от 5 до 10 тыс. рублей. «Оксане наплевать, кто и как работает. Главное — выручка. Когда перед Новым годом она выпускала бьюти-боксы, то вместо заявленных полноценных продуктов положила тестеры», — отмечала сотрудница.

С 2019 года бренд терпел убытки минимум на 3 млн рублей в год, а в 2020-м прекратил работу. На текущий момент ООО «Айэмспешл» все еще существует, но не ведет никакой деятельности.

Сейчас 35-летняя блогер владеет клиникой косметологии El`cosmo в Москве, агентством по подбору нянь Family1, но основной доход получает со своего косметического бренда Sammy Beauty. Последний оказался в центре скандала сразу после своего появления в 2020-м.

Пользователи обнаружили сильное сходство косметики Самойловой с уходовыми средствами Кайли Дженнер марки Kylie Skin. Позже у Sammy Beauty появился тот же набор средств, что и у Дженнер: пенка для умывания, скраб с грецким орехом, тоник и увлажняющий крем. Рекламная кампания Sammy Beauty тоже оказалась почти копией рекламы Kylie Skin, как и сайт бренда. Подписчики Самойловой обратили внимание и на раздел с отзывами на сайте ее бренда. У одной из девушек, использовавших уход, на фото «после» исчезли веснушки.

Бьюти-блогер Наталина Муа вместе с косметологом пришла к выводу, что универсальный увлажняющий крем Sammy Beauty подходит только жирной коже, а не всем типам. В сентябре 2020-го юрист Роман Лалаян сообщил о 20 обращениях недовольных клиенток Самойловой и отправленных заявлениях в Роспотребнадзор и Росздравнадзор с требованием проверить качество косметики.

«Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics. Еще он похож на другие бренды. И мне все равно, потому что мне нравится этот стиль. Главное, что по составу он не похож ни на какой другой. Это просто красиво. Мне нравится этот розовый, и я не могу ничего с этим поделать. Я не хотела делать косметику другого цвета. Все!» — объясняла Самойлова.

Инфобизнес с Мэй Маск

В 2020 году в соцсетях появилось множество новых блогеров, сочетавших в себе успешных матерей и предпринимательниц. Тогда же Самойлова, подававшая вместе с Джиганом пример идеальной многодетной семьи, объявила о разводе. Причиной стало поведение рэпера: он изменял, пил, оскорблял детей, а после и вовсе уехал в рехаб. Позднее Джиган всячески пытался вернуться в семью, что Самойлова транслировала в свои соцсети. Блогер «не хотела просыпаться в этот мир», но все же простила супруга.

Медийный «развод» принес ей 2 млн новых подписчиков, что позволило блогеру активнее участвовать в розыгрышах подарков (гивах). По данным Telegram-канала «Холивар», за месяц на розыгрышах Самойловой удалось заработать около 12 млн рублей.

В 2021 году Самойлова анонсировала курс «Стратегия на миллион», который даст возможность целеустремленной женщине стать успешнее и богаче. «Восемь тематических блоков, которые помогут изменить сознание и дадут необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», — говорилось в анонсе.

Стоимость курса варьировалась от 3490 до 119 990 рублей. Для тех, кто купил самый дорогой пакет, Самойлова устроила вебинар с матерью Илона Маска, Мэй Маск, в качестве эксперта.

За окончание двухмесячного курса она обещала диплом гособразца от Российского нового университета (РосНОУ), подтверждающего владение несколькими специальностями, включая некие нейромаркетинг, нейрокопирайтинг и нейроинвестирование. В курсе блогер учит любить себя, избавляться от негативных установок, заменяя их на позитивные, и рекомендует вести дневник благодарности.

Объяснения в курсе Самойловой очень схожи с инфопродуктами других блогеров. Например, она сравнивает страх с «дверью», за которой «выход на новый уровень».

Точно такое же сравнение приводили Виктория Боня (курс «Я женщина богиня»), Гусейн Гасанов («Мышление миллионера») и Валерия Чекалина («Денежный марафон»).

Курс принес ей от 70 до 390 млн рублей. Между тем самым успешным бизнесом Самойловой оказался Sammy Beauty — бренд принес ей в 2021 году около 1 млрд рублей, следует из данных СПАРК.

Дубай и дом в аренду

Скандалы, бренды и инфокурсы вместе с заработком Джигана позволили семье купить в ипотеку трехэтажный дом площадью 850 квадратных метров в закрытом клубном поселке Шато Соверен на Новой Риге с сауной-хаммамом, гардеробной, домашним кинотеатром, открытым бассейном, зоной для барбекю и небольшим домиком для персонала. В 2022 году пара выставила дом на продажу почти за $2 млн.

Теперь они снимают дом площадью 1745 квадратных метров в соседнем поселке Agalarov Estate, который обходится им в 3 млн рублей в месяц. Джиган и Самойлова также предусмотрительно купили несколько квартир в Дубае по цене от 8 до 36 млн рублей (сейчас Самойлова живет там).

В августе прошлого года Самойлова подарила мужу микроавтобус Mercedes — цены на эту модель начинаются от 10 млн рублей. «Компания» выяснила, что самой Самойловой принадлежат автомобили Cadillac Escalade ESV стоимостью от 10 млн рублей и Rolls-Royce Ghost, цены на которые начинаются с 23 млн рублей.

Зарабатывают в семье не только Самойлова с Джиганом (его выступления стоят от 700 тыс. до 1 млн рублей), но и их старшая 11-летняя дочь Ариела. Она собирает и продает «всякие милые штучки» в виде боксов знакомым. «Дилером» товара Ариелы стала ее мать. По словам Самойловой, дочь таким образом получает доход в 15–18 тыс. рублей в неделю.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. Продукты компании — Facebook и Instagram — также запрещены в РФ.

Алина Чупанова