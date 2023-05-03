 

Константин Эрнст: «Кассовые сборы «Вызова» просто вынуждают отправить Шипенко и Пересильд для съёмок продолжения на Марс»

03.05.2023, 15:13, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст подвёл итоги кассовых сборов ленты «Вызов».

После выхода картины на экран она собрала необходимую сумму для продолжения истории, которое по замыслу медиаменеджера должно получиться эпичнее и масштабнее оригинала.

Амбициозный проект снимался на Международной космической станции и потребовал значительных финансовых вложений. Несмотря на то, что полуторамиллиардный бюджет картины до сих пор держится в строжайшем секрете, а отснятые на МКС сцены были утеряны, фильм прошёл через весь производственный ад и добрался до российского зрителя.

– Я никогда не видел такого бокс-офиса и был просто шокирован цифрами, — заявил Эрнст. — После первого же уик-энда я позвонил Климу и сказал, что нужно обязательно снимать продолжение. И не где-нибудь, а именно на Марсе, иначе зритель нам этого не простит. Кассовые сборы просто вынуждают нас снова отправить Шипенко и Пересильд в космос.

Сиквел уже получил рабочее название «Вызов: Расплата». Ключевой идеей картины будет борьба с неопределимыми обстоятельствами и гибель главных героев в конце.

В отличие от первого фильма, «Первый канал» не будет привлекать «Роскосмос» к финансированию. Эрнст пообещал взять все расходы на себя. В случае нештатных ситуаций во время полета съёмочной группы на Марс, досъёмки на Земле проведет Андрон Кончаловский при участии Никиты Михалкова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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