 

Врач Строков назвал способы, как замедлить биологическое старение

03.05.2023, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Физические упражнения – лучший способ обратить вспять биологический возраст. Об этом пояснила нутрициолог Игорь Строков.

Физические упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшают воспаление и помогают поддерживать мышечную массу. Рекомендуемое количество аэробных упражнений – три раза в неделю. Хронический стресс и воспаление связаны между собой. Стресс связан с воспалением, которое может привести к заболеваниям.

Есть несколько способов замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни. К ним относятся частые физические упражнения, прерывистое голодание, уменьшение стресса. Последний можно уменьшить, отказавшись от любой деятельности, общения с людьми и уделив немного времени себе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01.22 / Эксперты заявляют, что картофель на самом деле полезен для здоровья

09.08.22 / WT – две трети американцев не одобряют экономическую политику Байдена

16.02.22 / Толстовка на молнии — это современно и удобно: на какие модели стоит обратить внимание (и как их носить)

21.05.21 / Must have лета – короткие и длинные платья с джинсами или брюками: как вписать тренд в свой образ

27.04.23 / Против активиста, устроившего в петербургской подворотне перераспределение доходов с фейсбиттингом, завели дело о грабеже

25.05.21 / Вызванный в МИД России посол Колумбии задержан у тайника с кокаином

26.01.23 / В Нижнем Тагиле подростки избили одноклассницу в школьном туалете

14.12.22 / Мнение: Об ударах возмездия Украины… Объявлена готовность №1?

02.11.21 / В музей “Титаника” в Нэшвилле передадут торпеду

15.08.22 / “Адидасы” из 90-х и цветные модели: трендовые тенденции женских кроссовок на осень 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика