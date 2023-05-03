Врач Строков назвал способы, как замедлить биологическое старение

Физические упражнения – лучший способ обратить вспять биологический возраст. Об этом пояснила нутрициолог Игорь Строков.

Физические упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшают воспаление и помогают поддерживать мышечную массу. Рекомендуемое количество аэробных упражнений – три раза в неделю. Хронический стресс и воспаление связаны между собой. Стресс связан с воспалением, которое может привести к заболеваниям.

Есть несколько способов замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни. К ним относятся частые физические упражнения, прерывистое голодание, уменьшение стресса. Последний можно уменьшить, отказавшись от любой деятельности, общения с людьми и уделив немного времени себе.