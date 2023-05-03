Если легинсы, то с карманами: выбираем подходящую модель

Тренд текущего года — это легинсы с карманами. Такие изделия гораздо удобнее традиционной модели без дополнительных элементов, поскольку в карманы можно положить личные вещи, например телефон, ключи и т. д. Все необходимое даже во время тренировок будет у вас под рукой.

Разбираем актуальные модели легинсов с карманами.

Однотонные

Если вам больше импонирует классика, если вы не любите привлекать к себе внимание яркой одеждой, тогда останавливайте выбор на легинсах нейтральных оттенков.

Например, черном, сером, зеленом, синем, хаки и т. д.

Обратите внимание на оригинальные модели таких штанов не с двумя карманами по бокам, а сразу с четырьмя. Дополнительные накладные карманы чуть выше колен сбоку обеспечат вас пространством для хранения еще большего количества личных вещей.

Оригинальное решение — это легинсы с полупрозрачными вставками. Сеточка в районе голени или частично на бедрах сделает ваш лук более женственным и соблазнительным.

Если вам хочется создавать красочные луки, тогда можете рассмотреть легинсы ярких цветов. Каких именно — на ваше усмотрение. Например, хорошо смотрятся красные, желтые, салатовые изделия.

С принтом

В моде также и легинсы с принтом. Правда, не геометрическим, анималистичным или в цветочек, а с абстрактным узором. Подобный низ, поскольку он довольно пестрый, лучше всего сочетать с однотонным верхом, чтобы образ не получился перегруженным.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Можно рассмотреть легинсы в расцветке по типу омбре или тай-дай. Подобные принты будут особенно в моде предстоящим летом.

При выборе легинсов стоит обращать внимание не только на дизайн, рисунок, но также и на ткань. Это особенно важно в том случае, если вы в таких штанах выполняете физические упражнения, а не используете их просто для повседневной носки.

Легинсы для тренировок должны быть эластичными, прочными, в то же время не стесняющими движений, а также из ткани, которая не впитывает влагу.