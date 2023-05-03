Скандалы: Мошенники ушли в туризм

В сети растет число фейковых турфирм

Мошенники в начале туристического сезона начали создавать поддельные сайты туристических компаний. Они клонируют сайты туроператоров, создают фейковые профили в соцсетях и даже подделывают отзывы клиентов, чтобы войти в доверие к новым пользователям.

Внимание клиентов они привлекают скидками в 10-15% от стоимости туров. Затем предлагают полностью оплатить тур банковской картой или перевести средства на электронный кошелек, пишет «Коммерсант».

Как рассказал изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, после пандемии коронавируса россияне чаще начали пользоваться услугами онлайн и редко приезжают в офисы туроператоров. Этим и воспользовались мошенники.

Чтобы не попасться на их удочку, участники рынка советуют мониторить цены у разных операторов. Цены у всех на одни и те же туры примерно одинаковые с разницей в 3-5%. Если клиенту предлагают стоимость путевки на 10-15% ниже, чем у конкурентов, то такое предложение должно насторожить покупателя. В условиях ограниченных рейсов и высокого спроса туроператоры не делают таких скидок, предупредил Артур Мурадян.

Кроме того, как предупредили в Роскачестве, нередко злоумышленники взламывают пароли туристов на сайтах туроператоров и крадут их бонусы, мили и баллы. Чтобы этого не произошло, в организации советуют туристам устанавливать более сложные пароли.

Оплачивать туры участники рынка рекомендуют россиянам в офисах. Так туристы будут уверены, что не попались на уловки мошенников.

Оригинал материала: “Новые Известия”