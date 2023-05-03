 

“Мы делаем общее дело”: Пригожин высказался о поддержке депутата Делимханова в борьбе ЧВК “Вагнер” за поставку боеприпасов наемникам

03.05.2023, 13:55, Разное
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал видеообращение депутата Госдумы Адама Делимханова о «снарядном голоде».

Делимханов ночью 3 мая выложил в соцсетях ролик, адресованный главе «оркестра». Он отметил, что Госдума понимает важность предоставления бойцам ЧВК «Вагнер» необходимого количества боеприпасов. Он уверен в решении проблемы «снарядного голода». Пригожин выразил ему благодарность.

«Только что мне показали заявление Адама Делимханова. Спасибо, Адам, за поддержку. Уверен, что он говорил не только от своего имени, но и от многих других депутатов и руководства Государственной Думы. Считаю, что Госдума способна изменить ситуацию к лучшему. Мы делаем общее дело – защищаем интересы России», – цитирует основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин сообщил, что формирование направило депутатам Госдумы тысячи писем от погибших в СВО «музыкантов». Каждое из обращений было подписано командиром пятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Дмитрием Подольским. Их создали с целью избавиться от «снарядного голода» на фронте.


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