 

Российские кожно-венерологические клиники предупредили о волне сокращений из-за ухода Tinder

03.05.2023, 13:33, Разное
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Российские кожно-венерологические клиники оказались на пороге серьёзного кризиса – им придётся существенно сокращать врачей и медперсонал. Многие из них закроются в течение 1-2 лет.

Причиной всему стал уход сервиса Tinder из России.

Эксперты предупреждают, что сокращения затронут и частные, и государственные учреждения. Хуже того, многим врачам-венерологам придётся переквалифицироваться, что займёт годы.

– Именно благодаря Tinder и подобным ресурсам, в обществе окончательно нормализовалось девиантное поведение, которое и кормило наш коллектив все эти годы, – рассказывает ведущий специалист кожвен-клиники «Букет» из Волгограда. – Частые беспорядочные половые связи, особенно среди молодёжи, привели к настоящей эпидемии различных болезней, которые с одной стороны легко поддаются терапии, а с другой стороны, могут быть полностью вылечены только специалистом в клинике. Настоящее золотое дно, которое сейчас, к сожалению, иссякает.

По мнению представителей отрасли, хотя сам по себе уход Tinder и не положит конец аморальному поведению россиян, он всё же приведёт к серьёзному «проседанию» доходов врачей-венерологов и исходу многих из профессии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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