 

Мерцающий нюд – модный маникюр в сезоне лето-2023: фото

03.05.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Блестящий маникюр был в моде минувшей зимой. Удивительно, что такой же дизайн «перекочевал» в лето. Однако в предстоящем сезоне актуальным будет лишь вариант нюдового мерцающего маникюра. Разбираемся, как его сделать, и вдохновляемся эффектными идеями.

Как сделать мерцающий маникюр

Самый простой вариант — это приобрести готовый нюдовый лак с блестками. Оттенки могут быть самыми разными, но обязательно пастельными. Допускается и бежевый, и розовый, и молочный. Все это — нестареющая классика.

Больше возможностей открывается, если воспользоваться специальной втиркой. Тогда можно создать разное мерцание: от яркого до едва заметного.

Оригинальное решение — это светоотражающие лаки для ногтей. При дневном свете маникюр выглядит просто как лак с блестками, а вот ночью при искусственном освещении ногти начинают светиться миллионами переливающихся частиц. Выглядит это очень эффектно.

Кстати, есть специальное финишное покрытие со светоотражающим эффектом. Тогда в качестве основы можно использовать обычный лак нюдового оттенка.

Идеи оформления

Если вам импонирует минимализм, классика, тогда смело выбирайте однотонное покрытие. Мерцающий маникюр уже и сам по себе выглядит очень нарядно.

Если есть желание поэкспериментировать с дизайном, сделать более сложный и экстравагантный нейл-арт, тогда смело используйте дополнительный декор.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

В качестве такого декора могут выступать стразы разного размера. С их помощью можно создавать на ногтях красивые полуобъемные композиции.

Вы также можете рассмотреть в качестве вспомогательного декора густой глиттер. Наносите средство локально, рисуя причудливые узоры. Например, можно рассмотреть дизайн в виде миниатюрных сердечек из глиттера.

Еще один вариант оформления заключается в использовании серебристой или золотистой фольги. С таким материалом работать достаточно легко. Просто оторвите маленький кусочек и приложите к ногтевой пластине, пока база еще не высохла. Затем зафиксируйте результат финишным покрытием.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / Горячий стартап-факультет искусственного интеллекта за $ 42 млн планирует набрать больше докторов наук… и держаться подальше от политики

10.11.20 / Возле Стоунхенджа появился яркий НЛО

20.10.22 / Инфляция в Великобритании бьёт рекорд 40-летней давности

31.12.21 / Лукашенко предложил России помощь по ленд-лизу

26.11.22 / Почтовые работники «испортили» британцам «чёрную пятницу» двухдневной забастовкой

22.08.22 / Мнение: Новый железный занавес, освобождение Донбасса и плейлист для Турбины

10.01.23 / Мнение: Есть ли «пол» для цен на нефть?

27.01.21 / Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и другие на показе Chanel

19.11.21 / Скандалы: Коррупцию нашли в театре кукол

27.01.22 / Отходное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика