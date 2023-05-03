Мерцающий нюд – модный маникюр в сезоне лето-2023: фото

Блестящий маникюр был в моде минувшей зимой. Удивительно, что такой же дизайн «перекочевал» в лето. Однако в предстоящем сезоне актуальным будет лишь вариант нюдового мерцающего маникюра. Разбираемся, как его сделать, и вдохновляемся эффектными идеями.

Как сделать мерцающий маникюр

Самый простой вариант — это приобрести готовый нюдовый лак с блестками. Оттенки могут быть самыми разными, но обязательно пастельными. Допускается и бежевый, и розовый, и молочный. Все это — нестареющая классика.

Больше возможностей открывается, если воспользоваться специальной втиркой. Тогда можно создать разное мерцание: от яркого до едва заметного.

Оригинальное решение — это светоотражающие лаки для ногтей. При дневном свете маникюр выглядит просто как лак с блестками, а вот ночью при искусственном освещении ногти начинают светиться миллионами переливающихся частиц. Выглядит это очень эффектно.

Кстати, есть специальное финишное покрытие со светоотражающим эффектом. Тогда в качестве основы можно использовать обычный лак нюдового оттенка.

Идеи оформления

Если вам импонирует минимализм, классика, тогда смело выбирайте однотонное покрытие. Мерцающий маникюр уже и сам по себе выглядит очень нарядно.

Если есть желание поэкспериментировать с дизайном, сделать более сложный и экстравагантный нейл-арт, тогда смело используйте дополнительный декор.

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В качестве такого декора могут выступать стразы разного размера. С их помощью можно создавать на ногтях красивые полуобъемные композиции.

Вы также можете рассмотреть в качестве вспомогательного декора густой глиттер. Наносите средство локально, рисуя причудливые узоры. Например, можно рассмотреть дизайн в виде миниатюрных сердечек из глиттера.

Еще один вариант оформления заключается в использовании серебристой или золотистой фольги. С таким материалом работать достаточно легко. Просто оторвите маленький кусочек и приложите к ногтевой пластине, пока база еще не высохла. Затем зафиксируйте результат финишным покрытием.