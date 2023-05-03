Мнение: «Осажденная крепость» Россия

Прочитал интервью секретаря Совбеза России, генерала армии, Героя России Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. Почему от нас десятилетиями скрывали чудовищную правду, например, про то, что США готовились превратить СССР в ядерный пепел? И не только СССР, а заодно и Китай.

Дословно:«Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов. К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки».

Или правду о террористах: «Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства».

Или как не ужаснуться от информации о коварстве США, раскрытой Патрушевым: «Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом.

…Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России». Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма».

Несмотря на коварство США, Николай Патрушев все-равно переживает за простых американцев . Беспокоится, как бы не проснулся Йеллоустоунский вулкан: «Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тыс. в год.

Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков».

Переживает Патрушев и за Украину: «Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений. 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит».

Все цитаты отсюда, там еще много такого же ошеломительного.

В общем, прочитал интервью Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. И как теперь с этим жить? Как жить, зная, что Россия находится в режиме «осажденной крепости», зная, что кругом враги? Зная, что США и Запад только о том и думают, как уничтожить Россию?

На снимке: Николай Патрушев (в центре), фотография отсюда

—