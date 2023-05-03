Мнение: «Осажденная крепость» Россия
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Прочитал интервью секретаря Совбеза России, генерала армии, Героя России Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. Почему от нас десятилетиями скрывали чудовищную правду, например, про то, что США готовились превратить СССР в ядерный пепел? И не только СССР, а заодно и Китай.
Дословно:«Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов. К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки».
Или правду о террористах: «Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства».
Или как не ужаснуться от информации о коварстве США, раскрытой Патрушевым: «Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом.
…Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России». Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма».
Несмотря на коварство США, Николай Патрушев все-равно переживает за простых американцев . Беспокоится, как бы не проснулся Йеллоустоунский вулкан: «Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тыс. в год.
Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков».
Переживает Патрушев и за Украину: «Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений. 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит».
Все цитаты отсюда, там еще много такого же ошеломительного.
В общем, прочитал интервью Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. И как теперь с этим жить? Как жить, зная, что Россия находится в режиме «осажденной крепости», зная, что кругом враги? Зная, что США и Запад только о том и думают, как уничтожить Россию?
На снимке: Николай Патрушев (в центре), фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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