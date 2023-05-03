 

Мнение: «Осажденная крепость» Россия

03.05.2023, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прочитал интервью секретаря Совбеза России, генерала армии, Героя России Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. Почему от нас десятилетиями скрывали чудовищную правду, например, про то, что США готовились превратить СССР в ядерный пепел? И не только СССР, а заодно и Китай.

Дословно:«Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов. К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки».

Или правду о террористах:   «Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства».

Или как не ужаснуться от информации о коварстве США, раскрытой Патрушевым: «Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом.
…Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России». Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма».

Несмотря на коварство США, Николай Патрушев все-равно переживает за простых американцев . Беспокоится,  как бы не проснулся Йеллоустоунский вулкан:  «Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тыс. в год.
Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков».

Переживает Патрушев и за Украину:  «Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений. 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит».

Все цитаты отсюда, там еще много такого же ошеломительного.

В общем, прочитал интервью Николая Патрушева «Известиям». Ужаснулся. И как теперь с этим жить? Как жить, зная, что Россия находится в режиме «осажденной крепости», зная, что кругом враги? Зная, что США и Запад только о том и думают, как уничтожить Россию?

На снимке: Николай Патрушев (в центре),  фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.21 / Лицемерка и предательница:Тимановская готовила побег в Польшу

27.01.23 / Блеск, ретро и немного элегантности: самые эффектные тенденции красоты 2023 года

06.07.22 / В 30-х не закрашивали лунулы, в 80-х стали добавлять стразы: как менялась маникюрная мода с начала XX века до наших дней

19.01.23 / Компания Chevrolet представила первый полноприводный спорткар Chevrolet Corvette

12.09.22 / Когда в Московском регионе стоит ждать “бабье лето”

24.08.22 / Мнение: Сирия на максималках

18.11.21 / Мнение: Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон”

03.11.21 / “Всю жизнь борюсь за волосы”: актриса Елена Захарова раскрыла свои секреты и приоритеты красоты

25.08.22 / Мнение: Об отношении китайцев к СВО на Украине

25.01.22 / Страдания молодого ипотечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика