 

Мнение: О будущем России глазами россиян… Прогноз шокирующе точен?

03.05.2023, 11:55, Разное
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Ну что, кажется, приплыли?

Пока там, наверху, продолжают убеждать, что всё идёт по плану и победа будет за нами, русские люди — готовятся. Зря всё-так считают некоторые, что они спрятали головы, как страусы, и не хотят видеть тревожную реальность. Наоборот. Всё-то они видят, всё замечают, наматывают на ус и делают свои выводы.

Неутешительные…

По результатам опроса, проведённого банком «Открытие», в котором приняли участие 1015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек, выяснилась удивительная подробность. «Вдруг» резко выросла доля тех, кто считает не английский, а уже китайский самым необходимым иностранным языком. Она подскочила в три раза — до 16%. Однако наиболее востребованным язык Поднебесной оказался в регионах, которые географически близки к Китаю. Так, например, каждый четвёртый житель Сибири и каждый пятый россиянин на Дальнем Востоке назвали китайский самым нужным для себя иностранным языком.

Это, в общем, не только слова. За I квартал 2023 года спрос на репетиторов по иностранным языкам вырос на 50%. Аналитики отмечают, что больше всего среди россиян поднялся спрос на репетиторов корейского, китайского и английского.

А вот роста интереса к изучению автомата Калашникова как-то не наблюдается. И многие из тех, кому знакомство с ним грозило самое непосредственное, предпочли «релоцироваться» от греха подальше. В общем, всё, как в двухсоставном бородатом, ещё советском анекдоте. Где сначала «оптимисты учат русский, пессимисты — английский, а реалисты — АК-74», а затем «оптимисты учат английский, а реалисты — китайский».

Только теперь уже не смешно?

За такое будущее борется #Россия?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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