 

Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана

03.05.2023, 11:47, Новости дня
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Невероятную схему обмана провернули в Москве черные риелторы, пожелавшие завладеть четырехкомнатной квартирой для ее дальнейшей продажи. Как оказалось, хозяйка недвижимости несколько лет назад уехала из России на Кипр, поэтому аферисты воспользовалась ее отсутствием.

Однако, речь не идет о рядовом преступлении черных риелторов. Как полагают источники газеты “Известия”, в деле могут быть задействованы чиновники из разных органов, ведь сделка прошла максимально гладко, а у проверяющих инстанций как бы не возникло подозрений.

Недвижимость москвички злоумышленники оценили в 23 миллиона рублей, 15 из которых были переданы покупателем банку в качестве погашения обременения, остальные восемь миллионов достались непосредственно злоумышленникам, уточняет телеканал “Царьград”. К слову, у службы безопасности банка тоже не возникли подозрения.

По данным РИА ФАН, чтобы украсть и перепродать недвижимость на Ленинградском проспекте Москвы черные риелторы подделали документы реальной хозяйки. Более того, они отыскали ее двойника, чтобы новое фото было максимально похоже. Возможно, сотрудники МФЦ попросту купились на обманку.

Серая схема раскрылась только после того, как настоящей собственнице начали писать покупатели. Они же и прислали снимок паспорта, на котором оказалось чужое фото. Теперь делом занимаются правоохранительные структуры. По словам владелицы, за время ее отсутствия из квартиры успели похитить вещей на сумму дороже, чем стоит сама недвижимость.


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