Скандалы: Госдеп в России официально перешёл на наличные

Штаты ввозят большие партии валюты и даже нанимают для этого перевозчиков

С прошлого года дипломаты уже недружественных России Соединённых Штатов увеличили ввоз наличной валюты в РФ. С мая 2022-го посольство США в Москве и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге завезли в страну около 30 млн долларов наличными, сообщил источник «Октагона» в дипломатических кругах. Денег так много, что самостоятельно дипломаты с их перевозкой не справляются – американское посольство впервые оформило подрядчиков для доставки наличных.

Учитывая усиленную работу дипведомства по модерации оппозиции в РФ за последний год, упор на наличные может быть связан с «развитием демократии», то есть с усилиями по дестабилизации России. На деле эти деньги поддерживают не демократию, а нелегальные криптообменники.

По сведениям информированных источников «Октагона», в летне-осенний период американские дипломаты в несколько этапов завезут в Россию большой объём наличных денежных средств – около 50 млн долларов. Посол Соединённых Штатов добился от российского МИД разрешения на дополнительный ввоз валюты под предлогом роста инфляции в нашей стране. Для перевозки этого массива денег американскому Госдепу понадобилась помощь.

От «печенек Госдепа» до финансирования подполья ноль шагов

Уведомления о заказе услуг охранников и «инкассаторов» размещены на американском сайте госзакупок в феврале: сроки и личность подрядчика не раскрываются. Задекларирована общая стоимость контрактов – 50 тыс. долларов. Это первый заказ российской дипмиссии США с упоминанием наличных.

Недооценивать значение этих контрактов не стоит. В 2020 году Госдеп подобным образом задокументировал перевозку ключевых революционеров из Вильнюса на митинги в Минске.

Интересная деталь: заказ Госдепартамента США на доставку наличных появился не годом ранее (когда в России начались проблемы с безналичным долларом), а именно сейчас – после вступления в феврале 2023 года в должность нового посла в РФ Линн Трейси. Свою карьеру она начала как свидетель и помощник в развале Советского Союза, работая с конца 1980-х годов в американском посольстве в Москве. К началу 2000-х она дослужилась до должности «помощника специального посланника по вопросам новых независимых государств» в Госдепе. Большая часть профессиональной деятельности Трейси прошла в постсоветских странах (Туркменистан, Киргизия, Казахстан), а также в Пакистане и Афганистане. В кризисном 2014-м её вернули в Москву, в 2019–2022 годах она была послом США в Армении.

В 2010-х годах в Россию поступали «печеньки Госдепа» – так прозвали «демократические» вливания в российскую оппозицию. Гранты направлялись и на различные правозащитные проекты, многие участники которых в военной ситуации превратились в антироссийские ячейки. Яркие примеры – проект Gulagu.net, «студенческое» издание DOXA (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов), представители которого теперь занимаются призывами к терактам в РФ. Алексей Навальный (внесён в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму) и его соратники лично не раз встречались в ресторанах с американскими дипломатами, а теперь его Фонд борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент; признан в РФ экстремистской организацией и запрещён) призывает поджигать военкоматы.

После утверждения эшелонированных санкций и поставок оружия Украине речь идёт уже не о найме агентов, а об интенсивной дестабилизации – о расширении «правил миропорядка» до диверсий чётко говорит подрыв «Северного потока».

США было сложнее финансировать свою политику только при СССР

Весь годовой бюджет Госдепа составляет около 60–70 млрд долларов США, что сравнимо с оборонным бюджетом России. Ещё до специальной военной операции официально «на противодействие российской агрессии» выделялись миллиарды долларов в год. Борьба с Россией упоминается в ряде госпрограмм, а также в планах работы в различных странах. При этом Агентство по международному развитию (USAID) и прочие подобные американские государственные и частные демократические фонды в РФ давно закрыты и запрещены. Поэтому к настоящему времени финансирование по дипломатической линии осталось одним из немногих надёжных и стабильных каналов, отмечает источник издания в дипломатических кругах.

Собеседник добавляет, что до сих пор взаимные дипломатические ограничения России и Штатов касались количества дипломатов, а также, например, возможности американского посольства нанимать российский персонал, но не финансирования. По этой причине выросли риски злоупотребления дипломатической неприкосновенностью, поскольку иммунитет действует в отношении как ввоза, так и оборота валюты со стороны дипломатов.

– Вопросы взаимного финансирования решаются кулуарными договорённостями с каждой конкретной страной, – говорит источник «Октагона». – При этом никакая страна не будет афишировать, с какой суммой наличных денег прилетел какой-нибудь важный чиновник с сопровождающей его командой, которая точно везёт нал на обеспечение различных «оргмероприятий».

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» на иностранных дипломатов не распространяется – они могут платить в России чем угодно и сколько угодно.

Этот факт подтверждает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. По его словам, на иностранных дипломатов, работающих в России, внутреннее законодательство не распространяется в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года. Поэтому представители дипломатических ведомств и посольства не должны платить в РФ какие-либо налоги и штрафы.

– Финансирование дипмиссий осуществляется на условиях взаимности, и ограничивать его не принято. О конкретных лимитах мне неизвестно, – замечает Лабин.

«Если спецслужбы принимающего государства выяснят, что средства идут на подрывные цели, то может начаться негласное разбирательство против конкретных сотрудников дипмиссий», — Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО

– Итогом может стать максимум высылка дипломата – опять же в силу его неприкосновенности. В текущей ситуации с санкциями американские дипломаты действительно могли перейти в значительной степени на наличные средства, – говорит профессор.

Ввоз легальный, цели – не обязательно

Подрывать ввезённой валютой американцы могут не только государственный строй, но и финансовый рынок. Собеседник «Октагона» в контролирующих его структурах сообщает, что валюта может оказаться в криптообменниках, которые занимаются конвертацией криптовалюты в наличные и обратно. Такие площадки есть в Москве, Екатеринбурге, Хабаровске, Казани и Санкт-Петербурге. По информации источников, посольство США в Москве закупает холодные криптокошельки на российских и китайских маркетплейсах. Через них можно финансировать организации и разного рода проекты, не оставляя следов.

Другой риск для финансового рынка – спекулятивная торговля дипломатов ввезённой валютой.

Такая деятельность, как указывает собеседник издания, уже наблюдалась в марте – апреле 2022 года. Через сети обменников американские граждане продавали доллары за 100–110 рублей на пике ослабления курса рубля.

Весной 2022 года сообщалось о перебоях в переводе безналичных средств в зарубежные диппредставительства РФ. Впрочем, знакомый дипломат, работавший долгое время во Франции, рассказал «Октагону», что проблемы начались приблизительно в 2016 году.

– Все вопросы, связанные с ввозом наличных в страну работы, решались «по понятиям» профильными структурами. Начиная года с 2016-го французы в этом вопросе начали закручивать гайки и даже на зарплатный фонд косились и стремились его урезать, призывая все загранучреждения открывать своим сотрудникам счета в местных банках и всё переводить по безналу. В силу целого ряда причин – и нашего внутреннего законодательства, и из соображений безопасности – нас это никак не устраивало, – поясняет дипломат.

Фото: Скандалы.ру

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”