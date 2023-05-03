Целиком оправдана – суд установил, что доказательства по делу Евгении Васильевой в 2015 году были сгенерированы сетью Midjourney

Суд целиком оправдал бывшую чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, которую ошибочно обвинили в коррупционных преступлениях.

Оказалось, что 8 лет назад неизвестные злоумышленники предоставили суду фальшивые доказательства, сгенерированные нейронной сетью Midjourney.

Экспертизу по громкому делу провели 78-летний сотрудник НИИ Электронно-вычислительных машин в Балашихе Всеволод Винокуров и 68-летний искусствовед, научный сотрудник Русского музея Михаил Жаворонков. По характерным мазкам и цифровому следу удалось установить, что все фото- и видеоматериалы, предоставленные суду с 2012 по 2015 годы, были сгенерированы печально известной нейронной сетью.

В результате этой диверсии, вне всякого сомнения срежиссированной западными спецслужбами, ценный специалист оказался в застенках, а государство было лишено его услуг на много лет в связи с несправедливой судимостью. На следующем заседании будет рассматриваться вопрос о судебном прекращении работы нейронной сети Midjourney. Её разработчикам запретили въезд в Россию и вызвали их в суд.

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