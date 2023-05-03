 

Собянин сообщил о включении новых адресов в программу реновации в девяти районах Москвы

03.05.2023, 10:35, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 12 новых адресов в программу реновации. Застройка этих участков позволит расселить 37 старых домов и обеспечить современным жилье 6,7 тысячи человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что для строительство подобрали 587 стартовых площадок. В программу реновации включили 5175 домов, в которых живут около миллиона человек, напомнил градоначальник.

Для новоселов по программе реновации построили уже 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование 303 зданий.

С начала 2023 года построено свыше 4,5 тысячи квартир для переселенцев. В новостройки переезжают 114 тысяч человек.

За первый квартал текущего года расселено 60 ветхих домой в 35 районах Москвы. Участники программы переезжают в просторные квартиры с готовой отделкой класса комфорт.

По стандартам программы первые этажи домов предназначены для магазинов и сервисов. Там открываются супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские, прачечные и многое другое.

Участники программы переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться той же транспортной и социальной инфраструктурой, торговыми центрами и местами отдыха.


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