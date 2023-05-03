К девочкам дышал ровно – о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина

Согласно тиражируемой глянцевой биографии, будущие супруги познакомились в 1987 году во время совместной работы в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро. Между стилистом-парикмахером Мариной и художником по макияжу Валентином сразу пробежала искра.

Уже после трех свиданий Юдашкин сделал коллеге предложение. Не смутила, мол, влюбленных ни разница в возрасте — 5 лет, ни перекос в росте — Марина была выше Валентина. В ЗАГС пара пошла через 10 дней после начала отношений и в январе 1989 года оформили отношения

Но настоящая причина их брака вскрылась только сейчас, когда Валентина Юдашкина не стало. Об этом “Дни.ру” рассказала близкая подруга вдовы кутюрье.

“Марина рано, лет в 16-18, потеряла мать, и воспитывала ее Долорес Кондрашова, знаменитый советский и российский парикмахер и дизайнер, – говорит подруга. – И именно она свела Марину – тогда еще Паталовой – с Валентином. Долорес сказала Марине, что с Юдашкиным та будет как за каменной стеной. Особой любви там не было – на Валентина с его ростом в 167 сантиметров девочки не заглядывались, он не казался видным женихом. Да и сам он к девочкам дышал, скажем так, очень ровно. Словом, это был выгодный для обоих брак – у Валентина появилась жена, чтобы избежать людских пересудов и соответствовать традиционным нормам, а у Марины – перспективный талантливый муж”.