Рупор тоталитарной пропаганды: ФСБ разгромила агентурную сетку ГУР в Крыму



ФСБ разгромила агентурную сетку ГУР в Крыму.

ФСБ раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец. Одного из участников террористической группы Машовец лично вербовал в Кракове весной 2022-го года.

По делу о подготовке терактов в Крыму задержаны члены украинской агентурной группы, граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки

Кроме того, вскрыт организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию. Бомбы "камуфлировали" под электроплиты.

Видео задержаний https://t.me/boris_rozhin/84524

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