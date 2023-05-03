Кардиологи клиники Майо перечисляют симптомы сердечной недостаточности

Госия Вальмил, кардиолог, рассказал, что сердечная недостаточность может возникнуть в любом возрасте.

Доктор медицинских наук, кардиолог клиники Майо, говорит, что состояние сердечной недостаточности возникает, когда сердце слишком жесткое или слабое, чтобы поставлять кровь, необходимую организму. Эта патология может быть вызвана ИБС (заболеванием коронарных артерий), неконтролируемой гипертонией или диабетом с плохо контролируемым уровнем сахара. Реже сердечная недостаточность может быть вызвана кардиомиопатией, миокардитом и нездоровым образом жизни.

По словам кардиолога, сердечная недостаточность может проявляться как специфическими симптомами, так и нетипичными. Врач перечислил основные симптомы:

– Лодыжки могут отекать (опухать).

– Проблемы с дыханием.

– Боль в груди.

– Усталость при физической нагрузке.

– Учащенное и нерегулярное сердцебиение.

– Существует множество других симптомов проблем с сердцем, о которых люди даже не подозревают.

– Постоянный кашель.

– Вздутие в области живота.

– Быстрое увеличение веса.

– Заболеваемость.

– Анорексия.

Gosia Wamil резюмирует: “Всем, у кого проявляется любой из этих чрезмерно выраженных симптомов, рекомендуется проконсультироваться с врачом”.