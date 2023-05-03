Феномен околосмертных переживаний связан с предсмертной активностью мозга?

В последние мгновения жизни мозг умирающих пациентов переживает всплеск активности в «горячих зонах», что указывает на то, что умирающие испытывают околосмертные переживания, о которых часто сообщают выжившие после сердечного приступа.

Это открытие было сделано исследователями из Мичиганского медицинского университета (США), которые наблюдали за мозговой активностью четырех пациентов, умерших в отделении нейроинтенсивной терапии.

Хотя все четыре пациента были в коматозном состоянии и не реагировали на сердечные приступы, после прекращения подачи кислорода исследователи обнаружили всплеск активности гамма-волн и увеличение частоты сердечных сокращений у двух из них. Активность была обнаружена в той части мозга, где сходятся височная, теменная и затылочная доли – так называемой «горячей зоне», которая тесно связана с сознательной активностью.

Этот всплеск активности мозга в последние минуты жизни может быть объяснен околосмертными переживаниями, о которых часто говорят выжившие после клинической смерти. Околосмертные переживания были описаны 10-20 процентами выживших после остановки сердца и характеризовались как осознанные и «реальнее реального». Однако, по словам авторов исследования, «околосмертные переживания представляют собой биологический парадокс, который бросает вызов нашему фундаментальному пониманию умирающего мозга, который, как считают ученые, не функционирует в таких условиях».

Хотя исследователи не могут с уверенностью сказать, видел ли кто-либо из пациентов белый свет или какие-либо другие явления сознания, поскольку ни один из них не выжил, чтобы сообщить о своих переживаниях, но это открытие открывает новые возможности для исследований того, что происходит с мозгом в последние мгновения жизни.

Именно поэтому дальнейшие исследования на эту тему крайне важны, и могут пролить свет на неизвестные до сих пор механизмы работы человеческого мозга в состоянии близком к смерти.

Конечно, околосмертные переживания – это сложный и многогранный феномен, и их нужно изучать дальше, чтобы лучше понимать наш мозг и сознание. Надеемся, что новые исследования помогут пролить свет на эту тему и расширят наши знания о природе человеческой жизни.