 

Рупор тоталитарной пропаганды: Хакерская атака на систему “Железный купол”

03.05.2023, 3:05, Разное
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Интересная деталь, вносящая дополнительный колорит в бесконечную вялотекущую войну в Палестине.
Израильский новостной сайт Mako сообщил, что хакерская группа "Анонимный Судан" подвергла кибератаке израильскую систему ПРО "Железный купол", после чего эта система не могла перехватывать и уничтожать ракеты, выпущенные в сторону Сдерота. Израильская армия ранее заявляла, что из сектора Газа была выпущена 21 ракета, из которых ей удалось сбить лишь 4 ракеты.

Атака хакеров была скоординирована с пусками палестинцами своих кустарных ракет, которые Израиль по большей части уверенно сбивает, когда это не происходит большим оптом, как это было в ходе войны 2021 года.
Сегодня же была попытка попробовать совместить ограниченные запуски с хакерскими атаками, что принесло палестинцам локальный успех, при незначительном ущербе для Израиля (ну разве что репутация "Железного купола" вновь пострадала)
История из цикла – голь на выдумку хитра.

Наверняка ЦАХАЛ будет изучать этот прецедент и заделывать бреши в своей киберобороне, тем более, что тот же Иран располагает куда как более мощными средствами кибернападения, нежели про-палестинские хакерские группировки.

Источник: Colonel Cassad


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