Мнение: О переходе спецоперации в горячую фазу… Обратный отсчёт заканчивается?

А ведь многие с самого начала говорили, что т.н. «украинский кризис» – всего лишь прелюдия к чему-то большему и горячему. Генеральная проба сил перед решающей битвой и одновременно робкая попытка их избежать. Отделаться, так сказать, скромной жертвой и малой кровью.

Увы. Судя по некоторым инсайдерским данным, «не получилось». Нынешний позиционный тупик не устраивает никого, кроме, быть может, российского президента Владимира Путина. Но он теперь уже почти ничего не решает.

В партию вступили главные игроки, которым надоела мышиная возня их «прокси».

Американский финансист, инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио на основе доступной ему информации – а в силу положения, вращается он в довольно высоких кругах, – пришёл к шокирующему выводу, что теперь #Китай и #США как никогда близко подошли к самой грани «горячей» войны. И она может начаться ближе к 2024 году или до его конца, когда завершится выборный марафон в Америке. То есть, осталось максимум года полтора.

Поскольку его аргументы и факты опубликованы на страничке в заблокированном на территории РФ LinkedIn, придётся довольствоваться пересказом Рабиновича инвестбанкира Евгения Когана. Итак,

Рэй Далио пишет, что две крупнейшие экономики нашей планеты вплотную подошли к красным линиям.

📍Пересечение этих линий повлечёт войну – в экономической и (или) вооружённой форме – которая нанесёт ущерб не только прямым участникам конфликта, но и всему мировому порядку.

📍Риски будут особенно высоки в ближайшие 18 месяцев в связи с президентскими выборами в США в 2024 г. Американские политики будут не прочь разыграть антикитайскую карту. Более того, они её стопроцентно разыграют.

📍Кстати, и на Тайване будут выбирать главу администрации в 2024 г. Учитывая высокий уровень напряжённости между Китаем и США сейчас, усиление давления на Китай может приблизить те самые красные линии.

Хотя Рэй Далио – инвестор, а значит, теоретически может определённый «интерес» именно в шокирующих прогнозах, он дорожит и своей репутацией. То есть, совсем на пустом месте кипиш поднимать не будет.

И вот в чём ещё можно согласиться с профессором Коганом. Противостояние Китая и США действительно выходит сейчас на новый уровень. И будет обостряться. Может ли быть открытая фаза военных действий между этими сверхдержавами? Неизвестно. Будем надеяться, что нет.

Но вполне вероятно вспыхивание или интенсификация конфликтов на территориях за пределами КНР и США. Там, где у Китая есть особый интерес: ключевые транспортные маршруты, контроль над добычей ценных полезных ископаемых. Или что-то ещё. Так что разыграть карту «обострения СВО» могут обе страны. Причём вплоть до применения ЯО

Итак, главный вопрос: будем готовиться к худшему или надеяться, что всё обойдётся?

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