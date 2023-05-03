Две трети россиян верят в рост цен на жилье

Большая часть россиян – 66% – верят, что новостройки в стране подорожают в течение второго квартала. Четверть опрошенных полагают, что цены не изменятся.

Похожие ожидания и относительно вторичного жилья. В рост цен верят 64%, в их неизменность – 27%.

Снижение цен на строящееся жилье прогнозируют 8%, на “вторичку” – 9%.

Больше всего роста цен на новостройки ждут в Омске, а также в Уфе и Ростове-на-Дону. Здесь за такой вариант проголосовали 76% респондентов.

В Москве в удорожание новостроек верят 56%, в Подмосковье – 57%, в Петербурге – 62%.

За рост цен на “вторичку” в течение апреля-июня в Москве проголосовали 54% опрошенных (столько же и в Петербурге), в Подмосковье – 62%.

По данным “Циан”, за апрель новостройки в крупнейших городах страны подорожали на 0,5%, до 141 тыс. рублей за “квадрат”. Рост более чем на 3% зафиксирован в Уфе и Краснодаре.

В Москве новостройки подорожали за месяц на 1,8%, до 322 тыс. рублей за кв. м. В Петербурге средние цены выросли на 1,1% за месяц, до 229 тыс. рублей за “квадрат”.