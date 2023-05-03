 

Бои в Судане перерастают в полномасштабную гражданскую войну

03.05.2023, 0:50, Новости дня
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В Судане уже третью неделю продолжаются бои. Как передаёт NTD, стороны продолжают сражаться, несмотря на ряд соглашений о прекращении огня, обеспеченных посредниками, в том числе Соединёнными Штатами. Есть опасения, что столкновения перерастут в полномасштабную гражданскую войну.

Перевёрнутые автомобили и обломки. Так выглядят улицы города Бахри на северной окраине столицы Судана.

Противоборствующие стороны, которые развязали конфликт, снова обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Бои продолжаются уже третью неделю. Есть опасения, что они перерастут в полномасштабную гражданскую войну.

В ходе боёв сотни гражданских погибли, тысячи были ранены. Конфликт начался 15 апреля между суданской армией и военизированными Силами оперативной поддержки.

Стороны продолжают сражаться, несмотря на ряд соглашений о прекращении огня, обеспеченных посредниками, в том числе Соединёнными Штатами.

Так, Силы оперативной поддержки заявили, что продлевают режим прекращения огня ещё на 72 часа в ответ на международные призывы. При этом армия пока никаких комментариев не сделала.

В то время как тысячи суданцев в последние недели бежали в соседние регионы и страны, некоторые наоборот, возвращаются.

Например, Мохамед. Сначала он переехал в дом своей тёти вдали от Хартума. Однако из-за огромного наплыва людей квартиры так и не нашёл, плюс там по 15 часов в день отключают электричество. В итоге вернулся домой в Хартум.

МОХАМЕД, житель Хартума: Это было место, где я чувствовал себя в безопасности. Но теперь слышу взрывы и выстрелы, вижу умирающих на улицах людей, столкновения, авиаудары, слышу звуки военных самолётов.

Между тем, тысячи суданцев продолжают оставаться в ужасных условиях в стихийных лагерях в Чаде. В страну уже бежало до 20 тысяч человек. Ожидается, что их число резко возрастёт, если бои активизируются.

Дата выхода в эфир 01 мая 2023 года.


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