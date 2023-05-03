«Злые люди всегда поддерживают друг друга – в этом их главная сила!»: несколько поучительных цитат о зле

Как правило, принято много говорить на тему добра, но иногда полезно обращать свой взор на противоположную сторону. Так, известные люди много поучительного говорили на тему зла. Их цитаты заставляют задуматься.

Александр Солженицын

Хорошие люди часто действуют в одиночку. А плохие деяния практически всегда совершаются сообща и, таким образом, зло оказывается в большинстве. Это заставляет задуматься о том, что ради блага также следует объединяться. Ведь, как известно, один в поле – не воин. Когда речь заходит о борьбе со злом, это особенно справедливо.

Злые люди всегда поддерживают друг друга; в этом их главная сила.

Альберт Эйнштейн

Зло – это такая же неотъемлемая часть мира, как и добро. Только вот со всем плохим нужно бороться, а не закрывать на это глаза. Если проигнорировать один сорняк, через некоторые время они заполонят всю клумбу, закрыв собой прекрасные цветы.

Мир – опасное место для жизни; не из-за людей, которые злы, а из-за людей, которые ничего с этим не предпринимают.

Виктор Гюго

Тот, кто творит зло, – страшный человек. Но тот, кто его одобряет и радуется чужим неприятностям, потенциально еще более опасен. Потому что никогда непонятно, что у него на уме. Он действует исподтишка и может сознательно подталкивать ближнего к краю пропасти.

Зло. Не доверяй тем, кто радуется этому, даже больше, чем тем, кто это делает.

Удо Кир

Добрые дела всегда ограничены какими-то рамками – временем, материальными и духовными ресурсами. Но у плохих деяний таких рамок, к сожалению, нет. Когда человек, творящий зло, осознает свою безнаказанность, он каждый день может совершать все худшие поступки. А окружающим лишь останется удивляться его изощренности.

У зла нет границ.

Абу Бакр

Человек – существо социальное. Ему трудно находиться в уединении, поэтому он постоянно ищет общения. И, к сожалению, жизнь не всегда посылает нам хороших людей. Порой те, кто считался близкими друзьями, могут оказаться весьма непорядочными и злонамеренными. В таком случае не нужно держаться ни за отношения, ни за выгоду, которую они могут принести. Следует позаботиться о чистоте своей души и отдалиться от них.

Одиночество лучше, чем общество злых людей.