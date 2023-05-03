Цель – красивая спина, гибкое и стройное тело: 10-минутная тренировка с пользой для красоты и здоровья

Многие девушки страдают от низкой самооценки из-за широких плеч или неупругих рук, поэтому они часто не носят летние платья с открытыми плечами. Привести к сколиозу и повредить фигуре может работа в офисе и ежедневное сидение за компьютером. Чтобы этого не случилось, выполняйте простые, но действенные упражнения. Всего 10 минут в день.

Подъем и опускание рук

Это упражнение помогает улучшить форму плеч и рук. Во время выполнения этого упражнения работают дельтовидные мышцы, бицепсы и трицепсы.

Как делать:

Сядьте на коврик, скрестите ноги в лодыжках (по-турецки) и старайтесь сохранить баланс. Живот втянуть, чтобы упражнение воздействовало и на талию. Сплетите пальцы рук, поднимите руки вверх и затем опустите за голову. Повторите 30 раз.

Результаты от выполнения этого упражнения могут включать укрепление мышц плеч и рук, улучшение тонуса кожи и уменьшение объема рук. Однако, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо выполнять упражнение регулярно и сочетать его с другими упражнениями на плечи и руки.

Опускание рук за спиной

Опускание рук, сцепленных в замок, за спиной направлено на работу мышц верхней части спины, плеч и трицепсов. Регулярное выполнение этого упражнения может привести к укреплению мышц плеч и спины, улучшению осанки и уменьшению объема рук.

Надо:

Сесть на коврик, скрестить ноги по-турецки, сцепить руки в замок. Поднять руки вверх и опустить за голову. Разводить сцепленные в замок руки в стороны. Повторить 30 раз на каждой стороне, старайтесь сохранять прямую спину и шею.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется сочетать это упражнение с другими упражнениями на плечи, спину и руки, а также следить за правильной техникой выполнения и регулярностью тренировок.

Разведение рук

Разведение рук направлено на работу мышц груди, плеч и трицепсов.

В этом упражнении не складывайте руки вместе, а поднимите их вверх:

Согнув слегка руки в локтях, отведите их назад так, как будто пытаетесь соприкоснуться лопатками. Двигайте руки сильнее, чтобы упражнение оказало более глубокое воздействие на мышцы спины и плеч. Повторите 30 раз.

Это упражнение может помочь девушке укрепить мышцы груди и плеч, что, в свою очередь, может вернуть красоту осанке и улучшить форму груди.

Разведение рук в стороны

Упражнение направлено на работу мышц груди, плеч и трицепсов.

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Последовательность выполнения:

Сесть на коврик, руки вытянуть перед собой, ладонями вверх. Обратите внимание на прямую спину и сохранение баланса на коврике. Разведите руки в стороны, слегка согнув локти. Ладони разворачивать вниз и энергично отводить руки назад, как будто хотите соприкоснуться лопатками. Вы почувствуете, как работают мышцы спины.

Для достижения наилучших результатов необходимо сочетать это упражнение с другими упражнениями и следить за регулярностью тренировок.

Сгибание спины

Упражнение “Сгибание спины и выпрямление груди” направлено на работу мышц верхней части спины, шеи и груди. Регулярное выполнение этого упражнения улучшит осанку и форму груди.

Как делать:

Встать прямо, втянуть живот. Согнуть слегка спину и наклонить плечи вперед. Выпрямить грудь, отвести руки и плечи слегка назад, голову поднять вверх.

Сочетайте это упражнение с другими упражнениями на грудь, спину и шею. Следите за правильной техникой выполнения и регулярностью тренировок, и вы значительно улучшите свое самочувствие и укрепите здоровье.

Выполняйте эти упражнения каждый день. Весь комплекс займет всего 10 минут вашего времени. Они помогут улучшить осанку, подтянуть руки. Тогда легкие летние наряды, снимки с открытыми плечами и стройной спиной сделают вас более привлекательной и чувственной. Не дайте лету ускользнуть, наслаждайтесь интересными поездками и встречами с друзьями в кафе.