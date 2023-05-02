Мнение: Умерли последние модельеры



Сегодня самое популярное фото. Оба приоделись в черное – как знали

Все-таки удивительное совпадение: вчера умер Вячеслав Зайцев, а сегодня – Валентин Юдашкин! Один за другим. Два наших самых знаменитых модельера одежды, известные в том числе и за рубежом. Жалко, мир их праху. Хотя, если про Зайцева никак не скажешь, что он ушел “безвременно” (все-таки возраст 85 лет вполне почтенный), то про Юдашкина иначе сказать не выйдет. Он умер в 59, то есть не дожил до пенсии даже по льготным советским меркам!

Почему ж он поспешил вслед, словно старший товарищ его утянул за собой? В раю объявили грандиозную Неделю Моды, и оба решили не пропускать такое событие?

Любопытно, что, как и во многих других случаях, никакого “нового поколения” за этими двумя мастодонтами еще советского периода не просматривается. Вероятно, дело в том, что в современной России быть “модельерами” могут только какие-то дочки-внучки-племянницы олигархов или еще каких “папиков” – это для них такая “рыночная ниша”. Причем ближе все-таки не к любовницам, а именно к дочкам. Добрый папа дает деньги, чтобы дочурка была “при деле” и к тому ж вращалась бы в “высоких кругах”, с топ-моделями, которые и папе иной раз могут быть интересны.

Недостаток у такой “системы” только один – “дочки” все как одна бездарны и ничего “моделировать”, конечно, не способны. Предполагается, что за них это должны делать безымянные “негры” – но “неграм”, очевидно, нет никакого интереса лезть из кожи вон, чтобы славу и деньги получала какая-то “богатая сучка”. В итоге – нет ничего, только много претенциозного ширпотреба. Сословная экономика оказывается в очередной раз бесплодной…

А может, все дело в пресловутой “борьбе с гомосексуализмом”. В СССР фитилек на эту тему притушили, а нынешние коптят-то вовсю. А какая высокая мода без гомосексуализма?!

Даже говорить смешно.