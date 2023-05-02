Рупор тоталитарной пропаганды: 9 лет Одесской Хатыни
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9 лет назад старая постсоветская Украина сгорела в доме Профсоюзов в Одессе вместе с сгоревшими там одесситами.
То что происходит на Украине сейчас, это в том числе прямое следствие того, что произошло тогда. Не встретив должного отпора тогда, нацизм на Украине окреп и развился, что привело к тому, что теперь горит вся Украина, потому что нацизм это война и понимает нацизм лишь силу.
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Источник: Colonel Cassad
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