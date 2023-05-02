С байкерскими шортами или широкими брюками: создаем разные образы, взяв за основу джинсовую мини-куртку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как известно, изделия из денима – это классика, которая никогда не покидает наш гардероб. Тем не менее, в весенне-летнем сезоне 2023 года вещи из джинсовой ткани – это буквально писк моды. Один из хитов – это мини-куртка. Создаем образы, взяв ее за основу и руководствуясь рекомендациями стилистов.
С летним платьем
Джинсовые куртки отлично сочетаются с разными нарядами. Например, даже с романтичным летним платьем с оборками.
С юбкой
Вы можете составить эффектный комплект как с романтичной женственной, так и со строгой официальной юбкой. А также с юбкой в спортивном стиле.
С брюками
Удобные брюки, красивая блузка и туфли на плоской подошве – если вы дополните этот образ джинсовой мини-курткой, то не останетесь без внимания окружающих.
С байкерскими шортами
В последние годы в моду снова вошли шорты-велосипедки, с которыми, конечно же, прекрасно сочетается джинсовая куртка.
С кроп-топом
Укороченный топ – это отличный вариант для того, чтобы сочетать его с джинсовой мини-курткой. При этом образ будет хорош и с брюками, и с юбкой.
С комбинезоном
Джинсовая мини-куртка подойдет и к комбинезону. Это сочетание будет, с одной стороны, весьма практичным, а с другой, оригинальным.
С джоггерами
Они представляют собой нечто среднее между удобной, спортивной и женственной одеждой. Надев джоггеры с короткой джинсовой курткой, вы будете выглядеть очень актуально.
Со свободными брюками
Еще одна удачная комбинация – это микс мини-куртки из денима и свободных укороченных брюк.
С джинсами
Если вы наденете куртку с джинсами, которые будут сшиты из ткани другого оттенка, ваш лук будет актуальным и очень модным.
Смотреть комментарии → Комментариев нет