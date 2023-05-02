 

С байкерскими шортами или широкими брюками: создаем разные образы, взяв за основу джинсовую мини-куртку

02.05.2023, 22:55, Разное
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Как известно, изделия из денима – это классика, которая никогда не покидает наш гардероб. Тем не менее, в весенне-летнем сезоне 2023 года вещи из джинсовой ткани – это буквально писк моды. Один из хитов – это мини-куртка. Создаем образы, взяв ее за основу и руководствуясь рекомендациями стилистов.

С летним платьем

Джинсовые куртки отлично сочетаются с разными нарядами. Например, даже с романтичным летним платьем с оборками.

С юбкой

Вы можете составить эффектный комплект как с романтичной женственной, так и со строгой официальной юбкой. А также с юбкой в спортивном стиле.

С брюками

Удобные брюки, красивая блузка и туфли на плоской подошве – если вы дополните этот образ джинсовой мини-курткой, то не останетесь без внимания окружающих.

С байкерскими шортами

В последние годы в моду снова вошли шорты-велосипедки, с которыми, конечно же, прекрасно сочетается джинсовая куртка.

С кроп-топом

Укороченный топ – это отличный вариант для того, чтобы сочетать его с джинсовой мини-курткой. При этом образ будет хорош и с брюками, и с юбкой.

С комбинезоном

Джинсовая мини-куртка подойдет и к комбинезону. Это сочетание будет, с одной стороны, весьма практичным, а с другой, оригинальным.

С джоггерами

Они представляют собой нечто среднее между удобной, спортивной и женственной одеждой. Надев джоггеры с короткой джинсовой курткой, вы будете выглядеть очень актуально.

Со свободными брюками

Еще одна удачная комбинация – это микс мини-куртки из денима и свободных укороченных брюк.

С джинсами

Если вы наденете куртку с джинсами, которые будут сшиты из ткани другого оттенка, ваш лук будет актуальным и очень модным.


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