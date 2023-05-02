Юбка-карандаш уже давно не просто офисный тренд: 10 идей образов с этой стильной вещью на все случаи жизни

Юбка-карандаш — это стильная одежда, которую любят миллионы женщин в разных странах мира. Она отличается универсальностью, с одинаковым успехом подходит как для повседневного использования и для похода в офис, так и для свиданий или роскошных вечеринок в ресторане. Предлагаем десять интересных идей-образов, которые подходят на все случаи жизни.

Юбка-карандаш — это универсальная одежда, которая прекрасно подходит для каждодневного использования. Нужно лишь правильно подобрать верх, в качестве которого следует отдавать предпочтение рубашкам, свитерам и даже корсетам. Не забывайте об использовании различных аксессуаров, которые подчеркивают чувство вкуса и дополняют образ.

Такая юбка-карандаш должна быть в гардеробе каждой модницы. Это стильный аксессуар, она подходит не только для офиса, но и на каждый случай в жизни.

Необычное сочетание с объемным свитером

Объемные свитера — это классический вариант, который в моде на протяжении многих лет. Сочетание с юбкой-карандашом создает стильный образ, который можно дополнить туфлями на каблуке и подходящим клатчем. Объемный свитер не только привлекает взгляды, это простой и универсальный вариант одежды, который дарит тепло даже в осенний холод.

Сочетание с куртками оверсайз

Еще одно достаточно модное сочетание, которое сегодня можно увидеть практически на страницах каждого глянцевого журнала — это куртки оверсайз и юбки-карандаши. Считается, что такой стиль был популярен в восьмидесятых годах прошлого века. Сегодня мода вернулась к своим истокам, поэтому можно смело выбирать такое элегантное сочетание, которое подойдет как молодым девушкам, так и женщинам в возрасте.

Это универсальный наряд, который легко сочетается с яркими и стильными клатчами. Также можем порекомендовать обратить внимание на блейзеры больших размеров, которые придают образу чувственности и мужества. Такое эффектное сочетание в особенность отлично подходит для ежедневного использования и похода в офис. Но при этом, за счет элегантности, такую юбку-карандаш или куртку оверсайз можно надеть даже на светский прием.

Эффектные рукава добавят глубины вашему образу

Контрастное сочетание юбки с ярким верхом — это прекрасная возможность подчеркнуть свое чувство стиля. Дополнительно можно подобрать эффектные рубашки, которые отлично сочетаются с юбкой-карандашом. Также прекрасным вариантом является струящаяся блузка или дышащий топ. Если вы надеваете однотонную юбку-карандаш, то в таком случае можно выбрать варианты верха с необычными объемными рукавами, которые придают элегантности и глубины вашему образу. Также стильными аксессуарами станут массивные часы или широкополая шляпа. Но при этом старайтесь не перегружать свой образ дополнительными аксессуарами.

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Откажитесь от обуви на каблуках в пользу кроссовок

Достаточно интересное и модное сочетание – юбка-карандаш в дуэте с кроссовками и кедами. Это молодежная и рабочая одежда, которая отлично подходит для повседневного использования. Прекрасное сочетание — это кожаная куртка и небольшая по размерам сумка. Также можно выбрать массивную обувь и высокий топ, чтобы добиться сбалансированного облика при облегающей юбке.

Можно даже присмотреться к своей любимой толстовке или футболкам с рисунком. Теплая мешковатая рубашка будет особенно интересной с таким легким молодежным сочетанием в виде узкой юбки, кроссовок или кед. Такая одежда в особенности удобна в использовании, поэтому подходит для каждого случая в жизни. Не забудьте о различных аксессуарах, в том числе солнечных очках.

Правильное сочетание с колготками

Чтобы создать правильное восприятие образа, необходимо грамотно сочетать узкую юбку-карандаш с колготками. В этом случае нужно обратить внимание на классические прозрачные чулки или колготки в сеточку, тем более что наступило время холодной погоды. В таких чулках и колготках ваши ноги гарантированно не будут мерзнуть. Если же подобрать колготки с узором, который сочетается или контрастирует с юбкой, то это позволит добавить глубины образу.

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Контрастные оттенки и яркая одежда

Чтобы подчеркнуть необычный стиль, можно использовать яркие контрастные оттенки. Это отличный способ сделать вашу одежду выделяющейся, при этом сохраняя гармоничный внешний вид. Классическим сочетанием являются контрастные желтый и фиолетовый, зеленый или красный, а также яркий и оранжевый.

Также можно выбрать светлые оттенки для верхней части одежды, которые дополняются темным низом. Еще один интересный вариант создания необычного образа — это использование ярких аксессуаров, которые контрастируют с монохромной одеждой. Такой образ будет неизменно гламурным и стильным. Если вы подыскиваете вариант для вечеринки, то это наилучший для вас выбор.

Джинсовая ткань снова в моде

Одним из трендов последних лет является джинсовая ткань, которая снова в моде. При этом можно подобрать интересный и оригинальный образ с юбкой-карандашом, верхней частью топа или курткой, выполненными из джинсовой ткани. Это универсальный образ, который одинаково подходит для похода на вечеринку или в офис на работу.

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При этом такая одежда практична, проста и одновременно имеет демократичную стоимость. В качестве дополнительных аксессуаров можно использовать всевозможные браслеты и небольшие клатчи, которые по своему цвету сочетаются с верхней или нижней частью одежды.

Необычные варианты сочетания юбки с корсетом и топом

Самый простой вариант – подобрать к юбке-карандашу яркий топ, который будет контрастировать с ее оттенком. Такой образ будет неизменно универсальным и стильным, он отлично подходит для каждодневного использования. Можно также подобрать элегантные удлиненные туфли, которые имитируют облегающие платье и прекрасно дополняют юбку-карандаш.

Если вы готовы экспериментировать со своим образом, то можно подобрать стильный обтягивающий корсет, который будет сочетаться с юбкой-карандашом. Дополнить облик можно длинным пальто практически до щиколоток. Причем такой вариант будет не только необычным и стильным, но и прекрасно подойдет на холодное время года.

Отдавайте предпочтение монохромным нарядам

Если вам бывает сложно сочетать различные контрастные цвета, то можно с легкостью придерживаться монохромной тактики или выбрать близкие оттенки. Такое стильное сочетание отлично подходит для вечеринки и похода в ресторан. Причем можно постепенно расширять сочетания, отходя все дальше от монохрома.

Отлично смотрится кожаная розовая юбка, которая сочетается со светло-розовым топом и сиреневыми туфлями. Не бойтесь экспериментировать, только так вы сможете подобрать отличный вариант под модель своей юбки, а такой образ будет целостным и стильным.

Эффектное сочетание с многослойным топом

Как осенью и весной одеваться стильно и при этом всегда быть в тепле? Можно порекомендовать модное сочетание – юбка-карандаш с многослойным топом. Такой наряд состоит из стильной рубашки, поверх которой надевается топ или жилетка, что дополняет образ, узкая юбка-карандаша и высоких сапог. Причем обувь можно сочетать по цвету с рубашкой, а топ – с юбкой.

Будьте уверены, что получится стильный микс, который только подчеркнет ваш хороший вкус. То же самое касается выбора маек, корсетов и легких свитеров – они отлично подходят к любым теплым рубашкам.