Мнение: Мы будем жить теперь по-новому

Tinder объявил об уходе из России

Ого! Российский “средний класс” гонят, как зайца в поле, без продыху! Уход тиндера будет, пожалуй, посильнее ухода Макдональдса – в смысле “удара по привычной среде обитания”. У меня с тиндером как с курением – в смысле, что никогда не пробовал; но, судя по разговорам, в наших столицах без него никто и шагу не ступит последние лет 10 как минимум. Отныне, когда его не станет, даже непонятно – а как же теперь молодежь будет знакомиться для секса?! Она ж иначе уже не умеет!

В общем, удавка затягивается, жизнь тускнеет. Но ничего – пора адаптироваться к новой жизни и новому счастью. Знакомиться можно и в цеху по вытачиванию болванок для снарядов, куда всех “мобилизуют” для “работы на оборону” в условиях военного положения. Там-то у нас и будет новый “тиндер” – отечественный и патриотичный. Игорь Стрелков будет доволен.

Закаляю свой я организм – берегись, капитализм!

Далее везде.