 

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании “Фармстор” к Amgen

02.05.2023, 22:30, Новости дня
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Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в “Фармстор” и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего “Фармстор” не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.

Производитель, занимающий доминирующее положение на рынке обязан вести открытую коммерческую политику, соблюдать условия договоров, а также обеспечить поставки каждому дистрибьютору в целях снабжения больниц и доступности лекарств для пациентов. Имея договорные отношения с дистрибьюторами, у которых заключены государственные контракты, производитель должен соотносить коммерческие интересы и потребности госпитального рынка.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступило в силу 27 апреля. Amgen должен допоставить “Фармстор” дорогостоящие лекарственные препараты “Вектибекс”, “Эксджива”, “Энплейт” в срок до 16 мая.

“Фармстор” сможет закрыть неисполненные государственные контракты и поставить в лечебные учреждения лекарственные средства.


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