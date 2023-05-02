 

Рупор тоталитарной пропаганды: В надежде вернуться

02.05.2023, 22:10, Разное
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В надежде вернуться

Всероссийская федерация легкой атлетики отказалась принимать Севастополь и Крым ради возможности вернуться в «мировой спорт» — ForPost

Крым и Севастополь не могут быть в составе всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА). Такое решение, по словам президента федерации легкой атлетики Севастополя (ФЛАС), заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона и рекордсмена мира по прыжках в высоту Игоря Паклина, было принято в 2022 году руководством ВФЛА.

По информации Игоря Паклина, которую он озвучил в эфире ForPost, спортивное руководство страны пошло на этот шаг, чтобы у ВФЛА была возможность восстановить свое членство в World Athletics, которое было прекращено в 2015 году после допинг-скандала.

«И Министерство спорта России решило, что мы (федерация легкой атлетики Севастополя – прим.) просто как юрлицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации», — сказал Игорь Паклин.

Это решение, отметил он, было принято после 24 февраля 2022 года.

https://vk.com/feed?w=wall232244001_25479 – цинк

Опыт "Сбербанка" и других "жирных котов" ничему не научил. Продолжаются попытки понравиться и покаяться, чтобы вернуться, ценой уступок суверенитета и непризнания собственных территорий.

Источник: Colonel Cassad


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