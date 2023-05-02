Челка-шторка и однотонный цвет волос: устаревшие тенденции причесок, которые станут этим летом антитрендом

Тенденции причесок постоянно меняются. То, что было актуально несколько лет тому назад, сейчас уже не пользуется популярностью. Если вы хотите выглядеть современно и соответствовать модным веяниям, то вам следует избегать устаревших моделей укладки, стрижки и окрашивания волос. В статье мы расскажем, какие парикмахерские тенденции станут этим летом антитрендом.

Слишком длинные волосы

Когда-то длинные волосы до талии были модным трендом. Считалось, что они придают облику больше женственности и красоты.

Однако современные тенденции стремятся к естественности и удобству. Поэтому ультрадлинные волосы нуждаются в хорошей стрижке. Такая шевелюра может создать немало проблем, так как требует сложного ухода. Кроме этого слишком большая длина волос приводит к ломкости прядей и сечению кончиков.

Челка-шторка

Нельзя сказать, что челка-шторка полностью утратила актуальность. Но она не должна быть отделена от основной части вашей шевелюры.

Летом 2023 года вам стоит выбрать челку-шторку, которая смешана с прической. Она должна безупречно сочетаться с остальными волосами. Такого результата можно легко добиться с помощью многослойных и лохматых стрижек.

“Конский” хвост

Высокий “конский” хвост считается вечной классикой. Но эту прическу не стоит носить ежедневно, так как она сильно натягивает волосы. Это может привести к их ломкости.

Если вы хотите убрать волосы с лица, то заплетите свободную косу. Эта прическа более безопасна для шевелюры.

Густая прямая челка

Густые прямые челки были очень популярны в эпоху нулевых. Сейчас они выглядят несколько старомодно. Им на смену пришли рваные и тонкие челки, которые позволяют открыть лицо и подчеркнуть черты.

Окрашивание в медные тона

Окрашивание в медные тона было одним из главных трендов последних лет. Но сейчас эти цвета постепенно утрачивают актуальность. На смену медным оттенкам приходят вишневые тона. Они будут очень популярны летом 2023 года.

Идеальные локоны

Идеальные локоны выглядят ненатурально. Они устарели, так как современная мода стремится к естественности. При любой технике завивки не забывайте разделять и расчесывать локоны. Это придаст им более натуральный вид.

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Стрижка “волчица”

Стрижка “волчица” остается популярным выбором для тех, кто хочет иметь многослойную прическу, которую легко укладывать. Однако ее версия с торчащими рваными прядями давно уже устарела. Вместо нее лучше сделать более современный вариант “волчицы” с несколькими объемными слоями.

Однотонный цвет волос

Однотонное окрашивание делает волосы плоскими и тусклыми. Если вы хотите придать шевелюре больше текстуры и объема, то лучше отдать предпочтение мелированию.

Сочетание разных оттенков придаст прядям глубину и сделает волосы визуально более пышными.

Гладкий пучок

Как и “конский” хвост, гладкий пучок стягивает и повреждает волосы. Частое ношение такой прически приводит к ломкости и выпадению прядей.

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Если вы хотите собрать волосы, то сделайте свободный пучок и закрепите его шелковой резинкой.

Гладкие прямые волосы

Гладкие прямые волосы делают шевелюру плоской. Поэтому не стоит их искусственно выпрямлять с помощью утюжка. Возьмите плойку или фен с круглой щеткой и немного приподнимите пряди у корней. Это придаст шевелюре больше пышности и объема.

“Колючая” пикси

Стрижка пикси с острыми прядями была популярна в начале 2000-х. Сейчас она уже вышла из моды и выглядит устаревшей. Современные тенденции тяготеют к более мягкому стилю.

Выберите более мягкий вариант пикси, в котором отсутствуют торчащие колючие пряди. Это позволит вам сохранить удобство короткой стрижки и выглядеть современно.

Тупой боб

Тупой боб не увеличивает объем шевелюры, поэтому выглядит несколько устаревшим. Сейчас на пике популярности находятся многослойные и текстурированные стрижки, которые придают прядям больше движения. Этим летом стоит попробовать прическу “волчонок”, которая представляет собой комбинацию боба и “волчицы”.