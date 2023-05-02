 

Мнение: Полет с крыши

02.05.2023, 21:20, Разное
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Самолет Покрышкина – американская Аэрокобра

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«За время войны СССР получил от союзников в помощь по ленд-лизу 18 700 (по другим данным, 22 200) самолетов, включая истребители “аэрокобра”, “китти-хаук”, “томагавк”, “харрикейн”, средние бомбардировщики Б-25, А-20 „Бостон”, транспортный Си-47, 12 200 танков и самоходных установок, 100 тысяч километров телефонного провода, 2,5 миллионов телефонов; 15 миллионов пар сапог, более 50 тысяч тонн кожи для пошива обуви, 54 тысяч метров шерсти, 250 тысяч тонн тушенки, 300 тысяч тонн жира, 65 тысяч тонн коровьего масла, 700 тысяч тонн сахара, 1860 паровозов, 100 цистерн на колесах, 70 электродизельных локомотивов, около тысячи саморазгрузочных вагонов, 10 тысяч железнодорожных платформ. Это с их помощью на фронт и в тылы доставили от союзников 344 тысячи тонн взрывчатки, почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов, а еще 2,5 миллиона тонн специальной стали для брони, 400 тысяч тонн меди и бронзы, 250 тысяч тонн алюминия. Из этого алюминия, по подсчетам специалистов, можно было построить 100 тысяч истребителей и бомбардировщиков — почти столько, сколько наши авиазаводы произвели их за всю войну»

15 млн. пар сапог – то есть в буквальном смысле обули всю нашу армию. И так по всему…

(Лебедев И.П. 1) Авиационный ленд-лиз // Военно-исторический журнал. 1991. № 2. С. 27-29; 2) Еще раз о ленд-лизе // США: Экономика. Политика. Идеология. 1990. № 1. С. 71-75.)

Еще обращает на себя внимание дата публикации в ВИЖ. Далее всё – опять упал железный занавес, опять стали выть “совпатриоты”, с постепенным увеличением децибел воя (2010)

Цитатка – к вопросу о том, сможет ли наш обрубок СССР воевать на этот раз одновременно и с Германией, и с США-Англия сразу. Эксперимент интересный, жаль, исход очевиден. Все равно как выкинуть человека с 20-го этажа с целью проверить, умеет ли он летать. Ответ – нет, и можно было не выкидывать ради столь скудной информации.

Источник: Размышления вольного социолога


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