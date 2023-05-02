 

Рупор тоталитарной пропаганды: Обработка ВСУ в Артемовске

02.05.2023, 20:56, Разное
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Массированная обработка позиций ВСУ на западной окраине Артемовска. После интенсификации применения тяжелых боеприпасов, у ВСУ серьезно возросли потери, в том числе и в подвальных помещениях – 2 канадских наемника погибшие на днях, как раз было упокоены в подвале после прилета авиабомбы.

Плюс красивое попадание в склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.

Плюс видео со взятого опорника ВСУ после обработки термобарическим боеприпасом – https://t.me/boris_rozhin/84448 (строго 18+)
Трансляция боевых действий, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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