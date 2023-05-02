Мнение: Потеря интереса к Украине, поставки газа в Китай и рост покупок китайских авто

1. Американские СМИ сообщают о потере интереса Джо Байдена и всей американской администрации к Украине. Главной проблемой для США теперь становится Китай (ссылка):



Президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания обращают на конфликт с Китаем, теряя интерес к Украине. Об этом рассказал американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Так политик прокомментировал материал издания Politico. Согласно статье, Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, потому что из-за него может «не оправдать ожиданий» своих союзников.

«Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — подчеркнул Моррис.

По его словам, на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с КНР указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск. Это были самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.

И действительно, рейтинги поддержки украинского режима в Европе и США падают. Помимо Китая, на носу ещё и выборы президента США, тут не до Украины. Кроме того, Байдену, решившему переизбраться на второй срок, несмотря на 80-летний возраст, перед выборами желательно предъявить хоть какие-то успехи, а бесконечную войну, развязанную по вине американских властей, успешной назвать сложно.

США уже получили все основные экономические выгоды от своей вредительской внешней политики в Европе, разорвав торговые связи Евросоюза и России и начав поставлять собственные углеводороды на европейский рынок вместо российских. Часть выгод, правда, довольно сомнительна, поскольку лет через 10 у американцев может просто не хватить сырья для поставок на экспорт. Кроме того, антироссийскими финансовыми санкциями США нанесли мощнейший удар по репутации доллара, а также стимулировали Россию и прочие крупнейшие страны мира сплотиться вокруг Китая, как политически, так и экономически.

Всё идёт к тому, что американцы бросят своих украинских друзей, как бросили на произвол судьбы друзей афганских. Правда, вероятно, с этим постараются затянуть до выборов президента США, чтобы окончательно не разрушить рейтинг Байдена. Что касается судьбы Украины, то она американских властей не волновала никогда.

2. Тем временем, европейский рынок продолжает терять актуальность для нас. Поставки всех основных углеводородов из России в Китай демонстрируют впечатляющий рост (ссылка):



Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе — марте составила $1,76 млрд, увеличившись в 2,2 раза, согласно статданным Главного таможенного управления КНР. Физический объем импорта энергоносителя в онлайн-системе ведомства не приводится.

Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за три месяца поставки из этой страны в КНР по стоимости составили $2,42 млрд (рост примерно на 14%). На втором месте стоит Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 26% до $409 млн).

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР за весь 2022 год увеличились в стоимостном выражении в 2,63 раза, составив $3,98 млрд.

Поставки российской нефти в Китай за первый квартал 2023 года увеличились на 32.7% г/г – до 25,2 млн тонн.

Аналогичная ситуация и по сжиженному газу. Поставки российского СПГ в Китай за первый квартал 2023 года увеличились на 67,7%, до 1,62 млн тонн.

3. Ещё одна область, в которой мы смогли прекрасно обойтись без Запада. Продажи автомобилей в России восстанавливаются. Пока ещё они немного меньше, чем год назад, но это отставание ненадолго, так как китайские авто успешно занимают рынок (ссылка):

В марте россияне потратили 184,9 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей — по сравнению с февралем траты выросли более чем на 28 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Автостата».

За прошлый месяц в стране было продано 69,9 тысячи легковых автомобилей, что также превышает показатель февраля (плюс 24,5 процента). При этом в денежном и натуральном выражении по сравнению с мартом 2022 года продажи упали более чем на 11 процентов. <…>

Причем больше всего денег россияне потратили на покупку китайских автомобилей, которые после ухода популярных иностранных брендов из страны стали лидерами на рынке. В марте в России было продано 28,8 тысячи новых автомобилей из Китая на сумму 84,7 миллиарда рублей (45,8 процента от общих затрат).

Возможно, вам интересно, почему освободившиеся сегменты рынка занимают именно китайские производители, а не российские. У меня есть версия. Отечественный производитель растёт не так быстро, как хотелось бы, так как наше государство унаследовало отношение к договорённостям от советских времён. В условиях, когда КПРФ не запрещена, когда политики официально предлагают пересмотр итогов приватизации, когда депутаты могут безнаказанно отменять старые договорённости, пересматривая налоговые режимы и прочие правила игры, желающих вкладываться в производство значительно меньше, чем их могло бы быть.

Строить заводы по производству запчастей не слишком-то выгодно. Государство может помочь делу, если пообещает бизнесу снижение пошлин и налогов на время, достаточное, чтобы завод окупился. Но вот в чём я вижу корень проблемы — у государства плохая репутация. Государство регулярно нарушает договорённости, повышает налоги, отменяет ранее выданные льготы — вот как это было с ювелирной отраслью в прошлом году. Ну а раз так, то адекватному бизнесмену выгоднее вложиться не в завод по производству коробок передач, а во что-нибудь попроще — в сеть магазинов разливного пива, например.