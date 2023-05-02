 

Диетолог Строков назвал 5 утренних привычек, которые помогут похудеть

02.05.2023, 20:20, Разное
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Снижение веса возможно при регулярности и настойчивости. Не стоит надевать спортивную одежду сразу после звонка будильника.

Чтобы похудеть, необходимо соблюдать здоровый режим дня по утрам.

Важность сна для достижения и поддержания здорового веса хорошо известна. Недостаток сна со временем может привести к тяге к еде, а также может повлиять на работоспособность. Если утром нет времени на долгий сон, то действует следующее правило: если нужно рано вставать, то и ложиться нужно рано, говорит врач-диетолог Игорь Строков специально для МедикФорума.

Свежий воздух и солнечный свет помогут справиться с утренней хандрой. Витамин D содержится в солнечном свете, а его дефицит может привести к избыточному весу. Нужно открыть окна и шторы, как только прозвенит будильник. Это позволит впустить свежий воздух и солнечный свет.

Лучше выбирать белок для первого приема пищи. Завтраки с высоким содержанием углеводов или жиров с аналогичной калорийностью допустимы. Чувство сытости сохраняется дольше, если утром человек ест белок.

Приготовьте здоровые закуски на работу, если у нет времени готовить заранее.

Не обязательно идти в спортзал по утрам. Используйте ежедневные поездки на работу как возможность для физических упражнений.


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