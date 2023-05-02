Хуснуллин пообещал подготовить мариупольцев к отопительному сезону

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России, сообщил, что в 2023 году по полной схеме будет отапливаться 1 829 объектов Мариуполя. Он отметил, что за последний год удалось отопить 1100 зданий.

“Я могу сообщить вам хорошую новость. В этом году мы подключим к теплу все 1829 зданий по полноценной программе. В прошлом году мы подключили только 1100 домов, но в этом году, поскольку мы начали слишком поздно, мы подключим все 1829”, – заявил Хисулин.

Хуснуллин сообщил, что к подключению отопления готовятся 1634 многоквартирных дома и 193 школы, дошкольные учреждения и больницы. Вице-премьер сообщил, что к концу мая можно будет восстановить школу искусств в Мариуполе.

Министерство строительства создало план восстановления Мариуполя в августе 2022 года. Планируется, что в будущем в Мариуполе будут построены жилые дома, транспортная инфраструктура и социальные службы, а также набережные, парки и другие объекты благоустройства. В ноябре Марат Хуснуллин заявил, что план по восстановлению города может быть завершен в течение двух лет.