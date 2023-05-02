 

Мнение: Случка – и точка!

02.05.2023, 20:05, Разное
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Тиндер для Милонова

Хорошее, кстати, предложение от депутата Милонова (вот кто неустанно думает о народе!) Милонов тоже вдруг озаботился уходом из РФ службы знакомств “Тиндер” – и уже выступил с инициативой:

“Сервис для поиска знакомств нужен. Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от вот всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через «Госуслуги» (депутат Госдумы Виталий Милонов)

Прекрасно! Нашел это предложение на Тиндере в Фейсбуке, и там народ (женщины, понятно) уже успели творчески развить предложение депутата, известного своей борьбой с гомосексуализмом. Женский народ призвал смотреть в корень и проверять через Госуслуги не только эскортниц и проституток, но и соискателей-мужчин: а вдруг “в поисках секса” на сайт проник мужчина ЖЕНАТЫЙ?! Это же еще хуже! А как же скрепы?

Поэтому предлагается в случае регистрации на “российской платформе” мужчины-женатика немедленно извещать об этом его жену. Смской. Через Госуслуги. Вот это будет тогда по-настоящему скрепный сервис!

Милонов, кстати – это ж такой Олдфишер на максималках. Еще в 2021 году, в неустанной заботе о моральном облике россиян, он выходил в Госдуме с инициативой… запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию! Воистину они со стариной Фишером думают в унисон.

Источник: Размышления вольного социолога


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