 

Мнение: «Уклончивые» союзники России, карты «Мир» в Индии и финансовый терроризм доллара

02.05.2023, 19:20, Разное
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1. Американские СМИ обвиняют ряд крупнейших стран мира в «уклончивой» и «выжидательной» позиции в связи с конфликтом США и России. Мол, эти государства не желают однозначно становится на ту или иную сторону. На деле, однако, уклоняются они в основном от наглых требований США и стремятся всеми силами сохранить и нарастить сотрудничество с Россией. Нас такая «уклончивость» вполне устраивает (ссылка):
 
Индия, Египет, Бразилия и Пакистан занимают уклончивую позицию по ряду вопросов, связанных с конфликтом на Украине, препятствуя политике США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на ранее утекшие в сеть документы американской разведки.

Отмечается, что перечисленные страны «пережидают» начавшееся противостояние между Соединенными Штатами и Россией и КНР, с другой.

По данным издания, в марте министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину» между Пекином и Вашингтоном. Также глава ведомства сообщила о настоящем стратегическом партнерстве с Китаем.

В документах американской разведки также говорится, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН власти Пакистана ожидали давления со стороны западных стран. Однако американская сторона не смогла добиться поддержки от Пакистана, который воздержался на голосовании.

Такой же политики в феврале придерживалась Индия. По данным газеты, советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал в ходе переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил о поддержке Москвы.

2. Несмотря на угрозы вторичных санкций со стороны США, Россия и Индия продолжают переговоры о начале приёма карт «Мир» в Индии (ссылка):
 
Москва и Нью-Дели планируют обсудить возможность приема карт российской и индийской платежных систем — «Мир» и RuPay — для налаживания бесперебойного осуществления расчетов и трансакций в условиях антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 30 апреля, написала индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Решение изучить данный вопрос было принято на заседании внутренней правительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC). <…>

«Власти Индии и России изучат возможность приема карт RuPay и платежной системы «Мир». <…> На встрече также было решено изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей (FPS) Банка России», — сказано в статье.

3. Подтверждение того, что репутация доллара в мире рухнула после введения антироссийских санкций (ссылка):

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с критикой доллара США. Об этом пишет The Economic Times.

В частности, он назвал американскую валюту крупнейшим финансовым террористом и подчеркнул, что искренне так считает.

«Все наши деньги находятся на счетах nostro (счет, который ведется банком за границей в местной валюте — прим. «Ленты.ру»). Кто-нибудь в США может сказать: “Вы не сможете снять их с завтрашнего утра”. И вы застряли», — заявил банкир на церемонии вручения премии ET Awards в Дели.

Причём дело не только в заморозке российских активов. Санкции Запада против России вредят индийскому бизнесу (ссылка):

Индийские энергетические компании не могут получить дивиденды на сумму 400 миллионов долларов от своих активов в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства нефти Индии.

Отмечается, что государственные компании страны, включая ONGC, имеют доли в российских нефтяных и газовых месторождениях. По данным агентства, дивиденды от этих активов не выплачиваются из-за введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом санкций в отношении российского финансового сектора.

Кроме того, Индия столкнулась с проблемами при покупке российской нефти выше ценового потолка, который ранее был установлен странами G7. По словам собеседника агентства, власти страны найдут способ оплатить поставки.

Источник: Место для дискуссий


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