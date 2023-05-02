В 20 лет – защита от солнца, в 40 – удержание влаги: лучшие способы борьбы с морщинами на разных возрастных этапах

Возрастные изменения – вещь неприятная, но, к сожалению, неизбежная. Тем не менее, у кого-то морщины могут появиться еще до 30 лет, а у кого-то их нет и в 50. И дело здесь не только в генетике, но и в качестве ухода. В каждый жизненный период следует делать акцент на определенных моментах.

Молодой коже нужен SPF

В 20 лет кожа сама по себе является гладкой и упругой. Чтобы так было как можно дольше, нужно заниматься профилактикой. В частности, нужно защищать свою кожу от агрессивных солнечных лучей при помощи средств с SPF.

Мягкие утренние лучи очень полезны для кожи. Но интенсивное воздействие ультрафиолета приводит к разрушению коллагена и снижению эластичности кожи. Именно по этой причине у молоденьких девушек может появляться морщинки в уголках глаз и рта. Еще одной проблемой является пигментация.

Чтобы сохранить свежесть и молодость на долгие годы, необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем в уходе за кожей. Причем круглый год. Только летом интенсивность защиты должна быть выше. Кроме того, важно использовать средства с ретиноидами и аскорбиновой кислотой, стимулирующие выработку коллагена.

В 30 нужно следить за питанием

Примерно до 30 лет собственных ресурсов организма вполне достаточно для того, чтобы поддерживать кожу в нормальном функциональном состоянии. Но 30 – это определенный барьер, после которого естественные регенерационные процессы начинают постепенно ослабевать. Таким образом, наша задача – поддерживать их.

Подпитывать кожу важно не только снаружи, но также изнутри. Для этого нужно качественное сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и нутриентами. Важно есть натуральные продукты без красителей, отдушек и консервантов. Следует также по максимуму отказаться от рафинированного сахара, кофеина и алкоголя.

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Особенно важно употреблять продукты, богатые витамином С. Это мощнейший антиоксидант, а также стимулятор выработки собственного коллагена. Также нужно пить как можно больше чистой воды, чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажненности кожи.

Контроль гормонов в зрелом возрасте

Состояние кожи в многом определяется уровнем женских гормонов. С наступлением менопаузы уровень прогестерона резко снижается, что приводит к резкой потере коллагена и, соответственно, к потере упругости, образованию морщин.

Таким образом, чтобы быть красивой после 50 лет, необходимо обратиться к гинекологу-эндокринологу который поможет отрегулировать гормональный фон, что непременно скажется на состоянии кожи.

Также необходимо использовать косметику на основе пептидов. Эти вещества способствуют уплотнению и разглаживанию кожи.

Общие рекомендации для всех возрастов

Независимо от того, сколько вам лет, нужно относиться к себе трепетно и тщательно ухаживать за собой.

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И неукоснительно соблюдать такие правила:

Ежедневно выпивайте по полтора-два литра чистой воды. Не заменяйте ее чаем, кофе, соками и другими напитками. Защищайте кожу от негативных факторов окружающей среды. Сильная жара, трескучий мороз, пронизывающий ветер, плохая экология – все это негативно влияет на состояние кожи, нужно принимать меры против этих факторов. Здоровый сон. Во время ночного сна организм восстанавливается. В частности важные регенерационные процессы происходят в коже. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать полноценным 8-часовым отдыхом. Откажитесь от курения. Во-первых, никотин разрушает коллаген. Во-вторых, курение приводит к образованию кисетных морщинок вокруг рта даже в молодом возрасте.

Стоит ли колоть ботокс и филлеры

Что касается ботокса, то это профилактическая мера, к которой косметологи рекомендуют прибегать уже после 30 лет, чтобы предотвратить образование мимических морщин. Но стоит понимать, что при введении ботулотоксина возможны сильные побочные реакции. Кроме того, лицо теряет живую естественную мимику, что выглядит не очень привлекательно.

Если говорить о филлерах, от их введения лучше воздержаться молодым женщинам, потому что они вызывают определенную зависимость – придется постоянно подкалывать корректируемые области. К тому же частое введение филлеров вызывает отечность лица.

Методы самоомоложения

Борьба с морщинами – непростой процесс, поэтому было бы разумнее предотвратить их появление.

На разных возрастных этапах нужно обязательно следовать таким рекомендациям:

Контролируйте мимику. Обращайте внимание на то, как вы щурите, морщите нос, сжимаете губы. Старайтесь избавляться от этих привычек. Работайте над осанкой. Любые проблемы с позвоночником, шеей и плечевым поясом сразу же отражаются на состоянии лица. Появляется отечность, кожа сползает вниз. Занимайтесь самомассажем. Важно расслаблять лицевые мышцы, которые постоянно находятся в гипертонусе. Действуйте нежно и аккуратно, чтобы не повредить и не растянуть кожу. Учитесь спать на спине. Сон на боку или на животе приводит к образованию заломов на лице.

Все это поможет продлить молодость кожи.