 

Цветочки в тренде: принты, которые будут в моде, и принты, которые нужно забыть в этом сезоне

02.05.2023, 19:15, Разное
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Одежда с принтами — прекрасная возможность создать яркий и стильный образ. При этом нужно учитывать, какие рисунки в моде, а какие утратили свою актуальность. Только тогда вам удастся презентовать современный наряд.

Нет: клетка

Принт в клетку оставьте на осеннее-зимний сезон. Луки с таким рисунком летом неактуальны.

Да: тай-дай

Это техника окрашивания, при которой на изделии образуются причудливые узоры. Вы можете смело пополнять гардероб юбками, платьями, кофтами с подобным рисунком.

Нет: геометрические узоры

С помощью рисунка в горизонтальные или вертикальные линии можно подкорректировать визуально фигуру. Нельзя сказать, что такие принты безнадежно устарели, но, по крайней мере, предстоящим летом они точно уходят на второй план.

Да: анималистичный принт

Смело можете пополнять гардероб вещами с имитацией расцветки тигра или леопарда. Но если хотите по-настоящему быть в тренде, тогда отдайте предпочтение вещам с принтом в виде зебры.

Нет: в стиле семидесятых

Лето — пора для ярких образов. Но только из вещей с отсылкой к семидесятым.

Да: горошек

Нестареющая классика. С вещами с подобным узором вам не составит труда создать романтичный образ.

Нет: пэчворк

В предстоящем сезоне нужно забыть о смешивании разных принтов в контексте одного образа. Вот и ответ на вопрос, почему пэчворк не подходит.

Да: матросская полоска

Хотя в целом геометрические принты не совсем актуальны, но есть одно исключение. Это рисунок в матросскую полоску, который напоминает о море.

Нет: несколько принтов в одном образе

Даже если вы выберете два трендовых рисунка, которые будут в моде, и включите их в один лук, все равно у вас не получится прослыть модницей. Останавливайте выбор либо на однотонной одежде, либо на вещах с одним конкретным принтом.

Да: цветочный узор

Не думайте, что при наличии одежды в цветочек вы будете выглядеть старомодно. Это вполне уместная нотка ретро в образе.


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