Мнение: Чатботы и крючки

При любом обсуждении темы, можно ли научить чатбота рыбалке, хорошо видна корона Сокровищ.

Вы думаете, что человек обладает какой-то “энергетикой”, “спонтанностью”, даже “магией” и это дает ему преимущество перед ботами. Сегодня прочитала, что рыбалка – это “метаигра” и поэтому ей нельзя никого просто так научить.

Поэтому вы и осваиваете тему границ со скоростью улиток.

Вам никак не верится, что рыбалка и общение в границах – это одно и то же.

И это ваш главный ступор.

Ну как же так, думаете вы, а хитроумные крючки как же, а эмпатия на грани с телепатией, а гениальные рыбацкие ходы?

Ничего этого не нужно для рыбалки, достаточно общения в границах. Значимость будет расти, а ваша большая фигура в поле будет обладать и харизмой, и энергетикой, и спонтанностью, даже если вы – чатбот.

Гениальность свою и креативность вы можете направлять на дело, это добавит вам ОЗ, но это не входит в арсенал рыбалки.

То же самое касается и “метаигры”.

Она сама появляется, когда вы общаетесь в границах.

Вам всего-то лишь надо научиться видеть, где ваши границы и держаться в них. Все остальное поле сделает за вас.

Как и обратное тоже.

Если вы выходите за границы в общении, ваша фигура рушится, ваше КП чернеет, рычаги влияния исчезают, значимость постепенно становится отрицательной.

Я вчера в комментариях предложила вот эту ситуацию разобрать.

Сюжет ролика очень простой: собрав толпу подружек, девушка хвастается сообщениями своего парня, Клайда.

Тот пишет ей высокопарно, восторженно, коленопреклоненно.

Подружки впечатлены, а одна подружка подавлена, потому что ее парень отвечает ей на сообщения очень скупо.

Она устраивает своему парню скандал и тот жалуется Клайду, что его девушка хочет, чтобы он научился писать как Клайд.

И Клайд открывает секрет: за него пишет чатбот. Это отлично экономит время и помогает удовлетворить жадных до комплиментов девушек.

Ролик шуточный, однако заметно, что авторы не понимают, насколько плохо общается с девушкой чатбот.

Они считают сообщения чатбота красивыми, галантными, наверное даже ловкими, искусными, в то время как эти сообщения – слив со свистом.

Сливом со свистом мы называем стремительное падение значимости, причем не только субъективной (для партнера), но и объективной (для социального окружения).

В данном случае Клайд с помощью чатбот-гуру так последовательно и так упорно стремится занять нижнюю позицию в отношениях со своей девушкой, что у него почти не остается шансов сохранить ни самоуважение, ни ее уважение.

Хуже того. Благодаря неуважению девушки к Клайду и ее решету, эту переписку читают и другие знакомые девушки Клайда. Поэтому его ОЗ снижается тоже, он теряет и их уважение.

– Часто ли ты думаешь обо мне? – спрашивает девушка.

– Мне кажется я думаю о тебе все время, – отвечает Клайд.

– Откуда ты знаешь, что любишь меня?

– Я знаю, что люблю тебя, потому что с тобой я чувствую себя как дома и не могу представить свою жизнь без тебя.

Вопросы девушки заданы из позиции сверху.

Она не пишет, что сама думает о нем и даже не спрашивает, думает ли Клайд о ней, она спрашивает, часто ли он думает. И она требует уточнить и доказать ей, что он ее любит.

В ответ на эти векторы косяков Клайд отвечает, во-первых, очень покорно, будто испуганный подчиненный, во-вторых, банальными штампами, в-третьих, чрезмерно, несоразмерно, в-четвертых, еще и фальшиво, пользуясь ботом, то есть слова не соответствуют чувствам.

Это тройной слив с косяком. Так легко разрушить свою фигуру не только в общем поле, но и в своем собственном.

Он думает о ней “все время”, что означает он – бездельник или готов представляться таким.

Он чувствует с ней себя “как дома”. Комплимент сомнительный для начала отношений: ассоциация с удобным диваном, на котором можно лежать и смотреть футбол. Но при этом “не могу представить свою жизнь без тебя” степень зависимости описывается как очень большая. Противоречие в комплименте говорит о том, что Клайд – пустобрех, его слова ничего не значат, однако он не стесняется уничижаться и готов ставить всю свою жизнь ниже внимания девушки.

При таком позиционировании значимость Клайда падает, несмотря на то, что аппетиты короны растут и девушка хочет услышать о себе еще более восторженные слова, чтобы снова похвастаться подружкам.

Объективная значимость Клайда тоже падает. Все девушки, которым слили его переписку, будут воспринимать Клайда либо как преданного пажа той девушки, либо как болтуна. То и другое наносит вред репутации. Мало какая девушка захочет связаться с Клайдом, который уже все слил.

Можно ли сказать, что подружки завидуют той, которой Клайд поглощен?

Представим обратную ситуацию.

Девушка бегает за каким-то парнем, готова ради него на все.

Друзья могут восхищаться тем, какой он молодец.

Однако значимость девушки для них всех опустится. Мало кому интересна та, которая настолько низко упала в отношениях с их же приятелем. “Низко упала”, то есть соглашалась на беготню за парнем, на неравные отношения, на свой минус в большом дисбалансе и не стеснялась его демонстрировать всем. Подразумевается, что она не только не ценит себя и имеет низкое самоуважение, но и объективно ничего из себя не представляет, раз принимала такую жалкую роль. И совсем не важно, что в короне она могла видеть себя очень значимой, а любовь взаимной.

Избегать векторов слива и тем более сливов и особенно сливов со свистом необходимо для того, чтобы сохранять чувство достоинства, самоуважение, иначе фигура лишается самой важной своей основы.

Избегать векторов косяков и особенно косяков необходимо для того, чтобы сохранять доверие, открытость партнера, его готовность увеличивать с вами связь. Каждый ваш косяк – это ущерб партнера и нет ничего странного, что партнер постарается огородиться от вас, если вы причиняете ему вред.

Сливами же вы причиняете вред себе, унижаете себя, демонстрируете всем неуважение к себе и нелюбовь, показываете, как вы мало цените себя, как вы зависимы, как легко вы идете против себя и своих интересов.

Если вы научитесь общаться, избегая векторов сливов и косяков, все ваши диалоги с партнерами превратятся в рыбацкие.

В это сложно поверить.

Но вам придется, хотя бы частично, иначе обучение наше не сдвинется с места.

Смотрите для примера вот такой, например, диалог.

– Часто ли ты думаешь обо мне?

– Примерно раз в 7 минут.

Или.

– Часто ли ты думаешь обо мне?

– Чаще, чем хотелось бы.

Или.

– Часто ли ты думаешь обо мне?

– Чаще, чем в начале.

Или.

– Часто ли ты думаешь обо мне?

– Вечером чаще, чем днем.

Все это вполне рыбацкие ответы, насколько один ответ вне контекста может быть рыбацким.

Вы можете разглядеть в этих ответах спонтанность и креатив, но это всего лишь ответы в границах.

И да, они являются небольшими крючками, но давайте разберемся почему.

“Примерно раз в 7 минут” – это крючок-шутка, но в границах такое потому, что вопрос “часто ли ты думаешь обо мне?” – вектор косяка. Такой вопрос предполагает, что партнер должен отчитаться перед вами и сделать подсчет. После такого ответа вы догадываетесь, что вопрос ваш не совсем корректный.

Вообще любой стеб в границах и крючки в виде легких уколов – это ответ на вектор косяка.

Люди, любящие пикировки, называют это “подставиться”. Не подставляйтесь, над вами не смогут пошутить в границах. А как поднимают значимость шутки в границах все в курсе, наверное.

“Чаще, чем хотелось бы” – это крючок, потому что не очевидно, о чем идет речь: редко, но хочется еще реже, или так часто, что это мешает жить.

Некоторые из вас уверены, что крючок – это полунамеки или иной туман. Нет, наводить туман на вопрос в границах – косяк, а не крючок. А вот когда в вопросе – вектор косяка, вы легко ответите в границах так, что другой будет голову ломать, о чем речь. Он сам виноват, а вы всего лишь воспользовались тем, что он “подставился”.

Кто-то понял механизм?

“Чаще, чем в начале” – этот крючок выглядит как шар, поскольку речь явно о положительной динамике. Но опять не ясно, в начале дум было много или не было совсем. И еще не понятно, хорошие это размышления или плохие. И механизм такого крючка как и предыдущего основан на векторе косяка в вопросе. Дурацкий вопрос, значит ответ всегда будет с крючком, если вы говорите с нерыбой.

“Вечером чаще, чем днем” – этот крючок с эротическим оттенком, но сделан так же как и три предыдущих: днем он может не думать вообще, а вечером вспоминает, либо днем может думать много, а вечером еще больше. И таких крючков можно сделать килограммы. Главное, чтобы вы видели границы, то есть видели, где человек вылезает из границ, и как его можно легонько дернуть, не выходя из границ, то есть без собственных векторов сливов и векторов косяков. Так же примерно делается и пика – в ответ на косяк, на вектор косяка пику делать нельзя, только крючок. Шары – это демонстрация симпатии, в них не должно быть и намека на слив, чтобы это были шары, а не тухлые яйца.

Если кто-то чуть-чуть разобрался, попробуйте ответить в границах на второй дурацкий вопрос из диалога.

– Откуда ты знаешь, что любишь меня, Клайд?

Если получится ответить в границах, это будут крючки. Почему, кстати, только крючки, кто-то понял?