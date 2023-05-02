Рупор тоталитарной пропаганды: Танцюра в Часов Яре

Пригожин сообщил, что на трассе у Часов Яра артиллеристы ЧВК "Вагнер" поразили бронеавтомобиль, в котором предоложительно находился командующий силами украинского фольксштурма генерал-майор Танцюра, который коородинировал в числе прочего переброску свежего пушечного мяса из батальонов фольксштурма на Артемовское направление для компенсации огромных потерь.

Информация о гибели Танцюры пока не подтверждена, сегодня к вечеру должно проясниться – ликвидироан али нет.

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